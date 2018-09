Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemitteilungen vom 07.09.2018: Taxifahrer bei Raubversuch schwer verletzt+++Planenschlitzer verursachen hohen Schaden+++Raststätte Wetterau wegen Festnahmen gesperrt

Gießen - Gießen: Taxifahrer bei versuchtem Raub schwer verletzt

Sehr massiv ging ein Räuber am Freitag, gegen 00.50 Uhr, in der Gießener Ringallee vor. Der Unbekannte hatte offenbar für die Ringallee, Ecke Bückingstraße, ein Taxi bestellt. Als der 67 - jährige Taxifahrer wenig später dort erschien, hielt ihm eine dort wartende Person plötzlich eine Schusswaffe vor die Nase. Der Täter forderte von dem Taxifahrer Bargeld und bedrohte ihn dabei. Als der 67 - Jährige das Geld nicht herausgab, schlug ihm der Mann mit dem Knauf der Waffe gegen den Kopf. Der Taxifahrer konnte aber dann losfahren und den Unbekannten, der neben der offenen Beifahrertür stand, abschütteln. Der Täter rannte dann ohne Beute in Richtung Marburger Straße davon. Der Taxifahrer musste wegen der Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und zwischen 180 und 185 Zentimeter groß sein. Er habe einen anthrazitfarbenen Kapuzenpulli sowie eine farblich passende Jogginghose getragen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Grünberg/Mücke: Planenschlitzer verursachen Schaden von mehreren tausend Euro

Insgesamt 25 Mal schlugen Planenschlitzer in den letzten beiden Nächsten an den Parkplätzen in Finkenwald und Reinhardshain zu. Beide Parkplätze befinden sich an der A 5 und gehören zu den Kommunen in Grünberg (Rasthof Reinhardshain - Nord) und in Mücke (Finkenwald, Ri. Süden). Bereits in der Nacht zum Donnerstag hatten Unbekannte insgesamt 23 Laster, die am Parkplatz Finkenwald abgestellt waren, beschädigt. Sie hatten in den Nachtstunden offenbar mit einem entsprechenden Werkzeug Löcher in die Planen der Auflieger geschnitten. In allen Fällen handelt es sich um Versuche. Ähnlich gingen die Täter auch in zwei Fällen in der Nacht zum Freitag am Rasthof in Reinhardshain vor. Sie hinterließen ein Loch in der Plane. Auch in diesen Fällen wurde nichts entwendet. Möglicherweise waren die Unbekannten immer vergeblich auf wertvolle Ladung aus. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

Gießen/Bad Nauheim: Festnahmen an der Raststätte Wetterau

Mehrere Streifenwagen waren Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, auf dem Gelände der Raststätte Wetterau West im Einsatz. Die Beamten hatten dort im Zuge einer Fahndung zwei Autos kontrolliert und mehrere Personen festgenommen. Um die Maßnahmen ohne eine Gefährdung anderer durchzuführen, musste die Zufahrt zur Raststätte in Richtung Frankfurt für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Hintergrund der Aktion war ein Raub und eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 48 - Jährigen am 29.08.2018 in der Johannesstraße in Gießen. Hier hatten mehrere Personen den Mann mittels Schlagstock attackiert, verletzt und bestohlen. Aufgrund der Ermittlungen konnten die mutmaßlichen Täter am Donnerstagnachmittag in Gießen ausgemacht werden. Die Observation, bei der auch Zivilkräfte eingesetzt wurden, führte dann schließlich zur Raststätte Wetterau. In den beiden kontrollierten Fahrzeugen befanden sich neben sechs Beschuldigten auch der 48-Jährige Geschädigte und eine weitere Person. Sehr wahrscheinlich waren die beiden Männer dazu gezwungen worden, mit in die Fahrzeuge zu steigen. Ein weiteres Verfahren wegen Freiheitsberaubung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Pohlheim: Paletten vom Firmengelände geklaut

Zwischen Montagabend, 03. September, gegen 17.00, Uhr, und Donnerstagfrüh, 06. September, um 06.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter fast 40 Europaletten von einem Firmengelände in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Geldbeutel aus Minicar gestohlen

Ein Dieb hatte es offenbar in der Nacht zu Freitag, 07. September, auf einen im Minicar liegenden Geldbeutel abgesehen. Ein 29-jähriger Minicarfahrer aus Gießen hatte das Auto in der Bahnhofstraße gegen 02.50 Uhr für 20 Minuten verlassen. In dieser Zeit schlug der unbekannte Dieb die Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und entwendete daraus den Geldbeutel, inklusive Dokumente sowie Bargeld des 29-Jährigen. Der Sachschaden wird auf über 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kleinkraftroller entwendet

Einen nicht verschlossenen Aprillia-Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 533-KRD im Wert von zirka 500 Euro klaute ein Unbekannter am Donnerstag, 06. September, zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr. Der 33-jährige Besitzer parkte seinen Roller in der Straße Neustadt beim Neustädter Tor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Scheibe eines Zafiras eingeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe grauen Opel Zafira am Mittwoch, 05. September, zwischen 08.30 Uhr und 13.00 Uhr, in der Schillerstraße ein und entwendeten aus einer auf dem Fahrersitz liegenden Handtasche die Geldbörse. In dem Portemonnaie steckten viele Dokumente sowie Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Betrunkener löst Feuermelder aus

Offenbar aus Frust löste ein 63-jähriger Mann aus Butzbach den Feuermelder einer Bibliothek der Otto-Rehagel-Straße am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr aus. Es stellte sich schnell raus, dass der Übeltäter ein polizeibekannter Mann, der bereits um 14.30 Uhr im selben Gebäude offenbar stark betrunken aufgefallen war, ist. Er hatte zwar nach dem Erscheinen einer Polizeistreife das Gelände verlassen, aber erschien offensichtlich drei Stunden wieder dort, um seinen Frust abzulassen. Gegen den 63-jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen eingeleitet.

Verkehrsunfälle:

Gießen/A485: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

12.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte waren die Bilanz eines Auffahrunfalles am Donnerstagmittag, 06. September, auf der Autobahn 485 im Bereich einer Baustelle. Gegen 13.20 Uhr bremsten eine Seat-Fahrerin und eine nachfolgende Skoda-Fahrerin aufgrund eines sich bildenden Staus in Richtung Marburg stark ab. Eine nachfolgende Sharan-Fahrerin erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Skoda auf, der wiederum durch den Aufprall auf den Seat aufgeschoben wurde. Zwei Autofahrerinnen verletzten sich dabei leicht. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Gießen: 13.000 Euro Blechschaden nach Unfall mit Linienbus

Ein Zusammenstoß zwischen einem Opel Movano und einem Linienbus hinterließ am Mittwoch, 05. September, einen Blechschaden in Höhe von 13000 Euro. Ein 38-jähriger Opel-Fahrer aus Heuchelheim bog mit seinem Opelvon der Waldweide nach links in die Lützlindener Straße ein und stieß mit einem Linienbus zusammen, der auf dieser Straße stadtauswärts unterwegs war. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Unfallfluchten:

Grünberg: Unfallflucht in der Nähe der Sportschule

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagabend, zwischen 18.40 Uhr und 20.00 Uhr einen auf dem Parkplatz in der Straße Am Tannenhof (Sportschule) abgestellten weißen Subaru hinten rechts. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

