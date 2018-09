Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 18.09.2018: Versuchter Raub auf Taxifahrer offenbar geklärt+++Unbekannter wollte 16-Jährigen ausrauben+++Weiterer Fall "Love-Scamming"+++Öl auf Herd sorgt für Feuer

Gießen - Gießen: Versuchter Raub auf Taxifahrer offenbar geklärt

Nach dem versuchten Raub auf einen Taxifahrer (siehe Pressemeldung vom 07.09.2018: "Taxifahrer bei versuchtem Raub schwer verletzt") konnte am Montag der mutmaßliche Täter festgenommen werden. Der 21 - Jährige deutsche Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung erlassen. Er sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Bei dem Raubversuch, der am frühen Freitagmorgen (07.09.2018) in der Ringallee verübt wurde, hatte eine männliche Person dem 67 - Jährigen Taxifahrer mit einer Waffe auf den Kopf geschlagen. Der Täter konnte danach ohne Beute zunächst in unbekannte Richtung fliehen. Umfangreiche Ermittlungen führten dann zu dem Tatverdächtigen. Nach einer Durchsuchung und den weiteren Recherchen erhärtete sich der Tatverdacht. Bei der richterlichen Vernehmung räumte der 21-Jährige dann auch die Tat ein. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Unbekannter wollte 16-Jährigen ausrauben

Im Bereich der Walltorstraße ("Dönerdreieck") hat ein Unbekannter am Montag, gegen 08. 30 Uhr, versucht, einen 16 - Jährigen auszurauben. Der Unbekannte fragte zunächst nach einem Feuerzeug. Kurz danach holte er ein Klappmesser hervor und bedrohte den Jugendlichen damit. Der Unbekannte versuchte dann mit dem Messer, den 16 - Jährigen zu verletzen. Anschließend kam es zu einem Gerangel. Der Täter flüchtete dann zu Fuß in unbekannte Richtung. Der gesuchte Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und maximal 180 Zentimeter groß sein. Er soll eine dünne Figur und eine ungepflegte Erscheinung haben. Seine Haare soll der Unbekannte schwarz gefärbt haben. Er soll eine schwarze Strickjacke getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Weiterer Fall von "Love-Scamming" im Landkreis Gießen

Nach dem am Montag gemeldeten Fall von sogenanntem "Love-Scamming" in Laubach wurde der Polizei am heutigen Dienstag ein weiterer Fall dieses Betrugsphänomens bekannt. Ein 69 - Jähriger aus Staufenberg verlor durch diese Masche in den letzten Wochen offenbar 21.000 Euro. Auch er hatte über eine "Dating -Plattform" Kontakt zu einer Person aufgenommen. In diesem Fall handelte es sich um eine Frau aus China. Diese hatte dem ahnungslosen Staufenberger versichert, dass sie ihn in Deutschland besuchen wolle. Dazu und für andere Wünsche forderte sie mehrere Geldbeträge. Der 69 - Jährige überwies in mehreren Zahlungen, die mittels Überweisungen und Western-Union erfolgten, insgesamt 21.000 Euro ins Ausland. Später stellte es sich dann heraus, dass auch er einer Betrüger Bande aufgesessen war. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Brand in der Küche

Ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstand bei einem Feuer in einer Wohnung in der Gießener Wilhelmstraße. Der Brand brach in der Küche aus. Offenbar entzündete sich Öl auf einem Herd. Auch angrenzende Zimmer wurden beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Büro- und Werkstatträume

Mehrere Baugeräte sowie ein Laptop und ein Handy haben Einbrecher zwischen Donnerstag und Montag aus einem Gebäude im Wartweg mitgehen lassen. Die Unbekannten hatten ein Kellerfenster aufgebrochen und mehrere Büro- und Werkstatträume durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zwei Straftaten in der Cranachstraße

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte aus zwei Gebäuden in der Cranachstraße Bargeld entwendet. Betroffen davon waren eine Anwaltskanzlei und ein Bürogebäude. In beiden Fällen hatten die Täter Fenster aufgebrochen und die Innenräume nach wertvollen Sachen durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim - Drei Verletze darunter ein Kind mussten ins Krankenhaus

Ein 31-jähriger Mann aus Frankfurt befuhr am Montag (17.09.2018), gegen 23.23 Uhr in einem schwarzen BMW, in dem auch ein 3 Jahre altes Kind saß, die linke von zwei Fahrspuren der BAB 5 Richtung Basel. Aus ungeklärter Ursache, kam er auf Höhe Limes-West nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Danach zog er seinen X1nach rechts und fuhr gegen den VW Golf eines 63-jährigen Mann aus Wiesbaden. Dieser war mit zirka 120 km/h unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der gelbe Golf und knallte mit der linken Seite in die Schutzplanke, drehte sich anschließend weiter und kam nach 50 Metern zum Stehen. Der BMW-Fahrer, das mitfahrende Kind sowie der VW-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten zur Behandlung in anliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf zirka 27.000 Euro.

Pohlheim - Unfallflucht auf der Autobahn

Am Sonntag (16.09.2018) gegen 16:50 Uhr war ein 46-jähriger Mann aus Darmstadt mit einem Wohnwagen auf der BAB 5 von Kassel nach Frankfurt unterwegs. Er nutzte den linken von zwei Fahrspuren. Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer beabsichtigte einen anderen PKW zu überholen und stieß dabei mit dem Wohnwagen zusammen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der hinterlassene Schaden am Wohnwagen beläuft sich auf 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Mittelhessen, unter 06033-7043-5010, in Verbindung zu setzen.

Gießen- Unfallflucht in der Christian-Rinck-Straße

Eine 66-jährige Frau aus Wettenberg parkte am Sonntag (16.09.2018), gegen 15:30 Uhr, ihren schwarzen Toyota Yaris auf einen frei befahrbaren Parkplatz vor einem Gebäude in der Chrisitan-Rinck-Straße auf Höhe der Hausnummer 6a. Als sie am nächsten Tag (17.09.2018), gegen 5:20 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses an der Stoßstange hinten rechts beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparkten den Toyota und suchte danach das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe von 450 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, zu melden.

