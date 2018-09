Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 20.09.2018: Zetteltrickdiebe erbeuten Schmuck+++Mehrere Autos aufgebrochen+++Einbrecher mit Kinnbart gesucht

Gießen - Gießen: Zetteltrick in der Helgenstockstraße in Rödgen

Nach einem älteren dunkelgrünen und lauten VW Polo, an dem sich Gießener Kennzeichen befanden, fahndet die Gießener Polizei seit Mittwochmittag. Die Insassen des markanten Kleinwagens hatten sich mit dem altbekannten Zetteltrick Zugang zur Wohnung einer 81 - Jährigen verschafft. Während die beiden Frauen die Gießenerin geschickt ablenkten, betrat offenbar eine männliche Person die Wohnung und entwendete mehrere Schmuckstücke. Nach dem Diebstahl stiegen die beiden Frauen in das Auto und fuhren davon. Offenbar wartete der Komplize dort schon. Die Frauen haben sehr wahrscheinlich den bekannten "Zetteltrick" angewandt. Dabei wollen die Betrüger für angeblich nicht angetroffene Nachbarn eine Nachricht hinterlassen. Dabei fragen sie nach Papier und Stift und drängen darauf, in die Wohnung zu kommen. Während der oder die Wohnungsinhaber/in mit der Papier -bzw. Bleistiftsuche beschäftigt ist und geschickt abgelenkt wird, gelangen weitere Personen unbemerkt in die Wohnung und suchen nach Bargeld oder Schmuck. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555. Die Polizei gibt folgende Tipps:

a) Öffnen Sie die Tür nur einen Spalt, so dass die Tür immer noch durch die Türsperre gesichert ist. b) Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung. c) Reichen Sie Zettel und Stift durch den geöffneten Türspalt. d) Reagieren Sie notfalls energisch gegen aufdringliche Besucher. e) Verständigen Sie im Zweifel die Polizei.

Gießen: Mehrere Autos aufgebrochen

Gleich drei Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Donnerstag im Kropbacher Weg in Gießen aufgebrochen. Die Unbekannten hatten es auf Schriftstücke, Münzgeld und ein mobiles Navigationsgerät abgesehen. Die Täter hatten sich zunächst gewaltsamen Zugang verschafft und in allen Fällen immer ausgiebig die Innenräume durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Täter mit Kinnbart erbeutet Bargeld

Ein Unbekannter, der einen Oberlippen- und Kinnbart haben soll, ist am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte in der Rodheimer Straße eingebrochen. Der Unbekannte hatte ein Tür aufgebrochen und den Innenraum des Restaurants nach Wertsachen durchsucht. Dabei fand er Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter soll, so Zeugen, gegen 03.00 Uhr eingebrochen sein und einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Auffällig an ihm soll der Bart gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Gießenerin erkennt ihr Fahrrad nach einem Diebstahl wieder

Offenbar kurz nach einem Diebstahl hat eine 25 - Jährige das gerade entwendete Rad am Marktplatz erkannt und die Polizei verständigt. Unbekannte hatten am Mittwoch, zwischen 15.30 und 23.30 Uhr, in der Straße "Zu den Mühlen" das Fahrrad entwendet. Wenige Minuten nach dem Diebstahl sah die Besitzerin eine unbekannte Person auf ihrem Fahrrad. Die verständigte Polizei konnte den mutmaßlichen Dieb wenig später festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 16 - Jährigen Asylbewerber aus Syrien. Dar Rad wurde wieder an die Besitzerin ausgehändigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht in der Heinrich-Fourier-Straße

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch (19.09.2018), zwischen 10:30 Uhr und 10:50 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen blauen Toyota Auris, der ordnungsgemäß auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellt war. Ohne den Unfall zu melden und ohne sich um den Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern suchte der Unfallverursacher das Weite. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd, unter 0641.7006-3555, entgegen.

Pohlheim: Spiegelunfall I

Am Mittwoch (19.09.2018), gegen 16:55 Uhr, parkte ein 31-jähriger Kleinbus-Fahrer seinen weißen Ford Transit in der Wilhelmstraße vor der Hausnummer 17. Ein anderes Fahrzeug fuhr mit zu geringem Abstand an dem Paketzustell-Auto vorbei und streifte dessen Außenspiegel. Der Spiegel klappte nach vorne. Dabei wurde das Gehäuse zerkratzt und das Spiegelglas fiel heraus. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort. Möglicher Weise soll es sich bei dem Unfallauto um einen Krankenwagen handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, entgegen.

Gießen: Spiegelunfall II

Ein 54-jähriger Mann aus Gießen parkte am Dienstag (18.09.2018) im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr seinen VW Passat Kombi in der August-Messer-Straße auf Höhe der Hausnummer 8. Dort wurde durch das Spiegelgehäuse seines gelbfarbenen Autos beschädigt. Das Glas ging dabei zu Bruch. Der bisher unbekannte Unfallverursacher hat den Schaden nicht gemeldet. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, entgegen.

Jörg Reinemer Pressesprecher

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43559 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43559.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641-7006 2040 Fax: 0641-7006 2048

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh