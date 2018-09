Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 25.09.2018: Stein gegen Auto geworfen+++Handy geraubt+++Zwei Unfälle an fast gleicher Stelle

Gießen - Gießen: Stein gegen Auto geworfen

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Polizei nach einem Vorfall am Montag, gegen 14.30 Uhr, im Wiesecker Weg aufgenommen. Offenbar hatte ein Unbekannter einen Stein gegen ein vorbeifahrendes Auto geworfen. An dem VW Passat eines 52 - Jährigen zersprang die Scheibe auf der Beifahrerseite. Der Fahrer blieb unverletzt. Offenbar hatte der Unbekannte in Höhe der Dürerstraße bzw. des Waldbrunnenweges zugeschlagen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Handy weggenommen

In der Straße Zu den Mühlen kam es am Montag, gegen 19.15 Uhr, zu einem Raub. Dabei wurde einem 22 - Jährigen Asylbewerber aus Somalia das Handy weggenommen. Der 22 - Jährige wurde offenbar durch drei Personen angegriffen und geschlagen. Anschließend rannten die drei Personen davon. Im Zuge der Fahndung konnte einer Verdächtiger, ein 18 - Jähriger Asylbewerber aus Somalia, festgenommen werden. Die Ermittlungen und die Fahndungsmaßnahmen nach den beiden anderen Verdächtigen dauern noch an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Rollator entwendet

In der Nacht zum 25.09.2018 (Dienstag) haben Unbekannte vor einem Wohnhaus in der Gnauthstraße einen Rollator entwendet. Die Unbekannten hatten dabei auch einen Gehstock, der sich in dem Rollator befand, entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Fernwald: Bargeld aus Büro entwendet

In der Industriestraße in Annerod haben Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen Bargeld aus einem Haus entwendet. Die Täter hatten an dem Haus sowohl eine Terrassentür als auch eine Tür zu Büroräumen aufgebrochen. Bei der Absuche fanden sie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen - Unfallflucht I in der Goethestraße Am Montag (24.09.2018) parkte ein 44-jähriger Mann aus Gießen seinen schwarzen Doge Caliber gegenüber der Hausnummer 30. Als er 20 Minuten später wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er im Bereich der hinteren linken Tür eine Beule. Von Verursacher fehlte jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, entgegen.

Gießen - Unfallflucht II im Parkhaus der Uniklinik Ein 87-jähriger Mann aus Heuchelheim parkte am Donnerstag (20.09.2018) um 17:00 Uhr seinen schwarzen 5er BMW im Parkhaus der Uniklinik auf der zweiten Ebene ab. Ein bisher Unbekannter stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Fahrzeugseite des BMWs und sucht dann das Weite, ohne seinen Pflichten nachzukommen und ohne den Unfall zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, entgegen.

Reiskirchen - 3.500 Euro Schaden aus Unachtsamkeit Ein 33-jähriger LKW-Fahrer war am Dienstag (25.09.2018), gegen 4:32 Uhr, am Autobahndreieck Reiskirchen im Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr durchs Grüne und mähte dabei mehrere Warnbarken um. Er korrigierte seine Fahrrichtung zurück auf die Straße und kam in dessen Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er die dortigen Mini-Guards. Schließlich kam der LKW in einer Nothaltebucht zum Stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.500 Euro. Fast an gleicher ereignete sich einen Tag früher (24.09.2018), gegen 21:15 Uhr, vermutlich ebenfalls aus Unachtsamkeit ein weiterer Unfall. Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hamburg geriet mit seinem Daimler etwas weit nach links und überfuhr die dortigen Mini-Guards. Dadurch platze einer seiner Reifen. Der Fahrer aus Hamburg verständigte selbstständig die Polizei und den Abschleppdienst. Der Schaden in diesem Fall beläuft sich auf ungefähr 2.500 Euro.

