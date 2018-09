Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 26.09.2018: Verkehrskontrollen führen zur Festnahme+++Achtstündiges Gespräch mit falschem Microsoftmitarbeiter+++Wucherer rechtzeitig überprüft

Gießen - Lich: Verkehrskontrollen führen zur Festnahme

Zur Festnahme eines polnischen Staatsangehörigen führten Kontrollen, die am Dienstag bei Lich durchgeführt wurden. Die erste von zwei Kontrollaktionen des Gießener Verkehrsdienstes galt Kleintransportern. Hier richteten die Beamten ihren Fokus insbesondere auf die Bereiche der Ladungssicherung und die Einhaltung der Sozialvorschriften. Bei der zweiten Kontrolle im Bereich der Hungener Straße wurden in der 30 km/h - Zone Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Zwölf Fahrzeuge waren dort zu schnell unterwegs und wurden an Ort und Stelle auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Dazu waren wieder mal die Gurtmuffel ein Thema. Neun Autofahrer waren nicht angeschnallt. Weitere Verstöße rund um die Ladungssicherung und die Sozialvorschriften zeigten auf, wie wichtig die Kontrollaktion, bei der auch Beamte der Polizeistation Grünberg unterstützten, waren. In der Hungener Straße konnte kurz vor Ende der Kontrolle ein Kleintransporter mit zwei Personen angehalten werden. Gegen den Beifahrer lagen insgesamt drei Haftbefehle vor. Er wurde festgenommen.

Gießen: Achtstündiges Gespräch mit falschem Microsoft-Mitarbeiter

19.000 Euro haben Betrüger am Montag während und nach einem Gespräch von einem 77 - Jährigen Gießener erbeutet. Der unbekannte Anrufer hatte sich am Montagmittag bei dem Gießener gemeldet und behauptet, dass er Mitarbeiter der Firma Microsoft sein. In dem Telefonat, dass acht Stunden dauerte, brachte der Unbekannte den 77 - Jährigen dazu, seine Daten zum Online-Banking zu übermitteln. Darüber hinaus bekam er mehrere sogenannter TAN - Nummern. Die Betrüger konnten in der Folge elf Abbuchungen vom Konto des Gießeners durchführen. Folgende Tipps gibt die Polizei allen Computernutzern: Die Firma Microsoft tätigt keine solchen Anrufe, es handelt sich in solchen Fällen immer um Betrüger. Der beste Schutz, wenn Anrufer sich als Mitarbeiter dieser Firma ausgeben: Das Gespräch sofort beenden, keine unbekannten Programme auf dem PC installieren und niemals sensible Daten an fremde Anrufer übermitteln. Sollten sie auf die Masche der Betrüger reingefallen sein, empfiehlt es sich den Computer sofort vom Internet zu trennen. Die Täter haben sonst durch die Schadsoftware die Möglichkeit sämtliche Aktionen auf ihrem PC mit zu beobachten und persönliche Daten auszuspionieren. Lassen sie gegebenenfalls ihre Kreditkarte /das Konto sperren und erstatten sie Anzeige bei der Polizei. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Mutmaßliche Wucherer überprüft

Offenbar Schlimmeres verhindert haben Polizeibeamte am Montagnachmittag im Lärchenwäldchen in Gießen. Die Beamten hatten einen 26- und einen 28 - Jährigen überprüft. Zuvor hatten sich Hinweise darauf ergeben, dass die beiden aus Nord-Rhein-Westfalen stammenden Männer in Gießen für einen betrügerischen Schlüsseldienst unterwegs waren. Sehr wahrscheinlich kam es dann aber zu keinem Betrug. Betrügerische Schlüsseldienste hatten in den letzten Wochen im Raum Gießen immer wieder erheblich überhöhte Rechnungen gestellt. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die beiden Überprüften Ähnliches vorhatten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Buseck - Ein Schwerverletzter und über 18.000 Euro Sachschaden

Ein 36-jähriger Traktor-Fahrer aus Homberg Ohm und ein 78-jähriger PKW-Fahrer aus Buseck waren am Dienstag (25.09.2018), gegen 19:55 Uhr, in dieser Reihenfolge von Beuern kommend in Richtung Großen Buseck unterwegs. Ein 26-jähriger Kraftradfahrer aus Gießen fuhr die Strecke zeitgleich entgegengesetzt. Der Rentner beabsichtigte mit seinem silberfarbenen Audi A 4 den Traktor mit Anhänger zu überholen. Dabei übersah er, laut eigener Aussage, den entgegenkommende Kawasaki-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer folg in den Straßengraben und wurde bei dem Crah so schwer verletzt, dass er in den Schockraum der Uniklinik gebracht werden musste. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr gesperrt und die Fahrbahn ausgeleuchtet. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Pohlheim: Sattelzugmaschine gegen Unimog mit Mäharm und Anhänger

Am Dienstag (25.09.2018) befuhr ein 25-jähriger Arbeiter aus Grünberg, gegen 11:30 Uhr, mit einem Gespann bestehend aus einem Unimog mit Mäharm und Anhänger auf der Standspur der BAB 45 zwischen der Anschlussstelle Münzenberg und dem Autobahnkreuz Gambach, um die Böschung entlang der Autobahn zu mähen. Ein bisher unbekannter Sattelzugfahrer fuhr die Strecke in gleicher Richtung, auf dem rechten Fahrstreifen. Aus unbekannten Gründen kam er nach rechts auf die Standspur und streite im Vorbeifahren den Anhänger des Arbeiters. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Sattelzug stoppte zirka 300 Metern weiter vorne, setzte dann aber umgehend die Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste, unter 06033-70435010, entgegen.

Gießen - Mini Cooper beschädigt

Ein schwarzer Mini Cooper wurde am Dienstag (25.09.2018), gegen 16:50 Uhr, auf einem ausgewiesenen Parkplatz am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Reichensand" abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug unversehrt. Als die Fahrerin, um 18:14 Uhr, wieder zu dem Mini zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Heckstoßstange in linken Bereich, vermutlich durch einen Unfall, beschädigt wurde. Der bisher unbekannte Unfallverursacher hat keine Nachricht hinterlassen und den Unfall auch nicht bei der Polizei gemeldet. Daher wird der Unbekannte nun von der Polizei gesucht. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, entgegen.

Gießen - 2.000 Euro Sachschaden hinterlassen

Ein 29-jähriger in Gießen lebender Mann, parkte am Dienstag (25.09.2018,) um 12:00 Uhr, seinen schwarzen "3er" BMW auf dem schräg angelegten Parkplatz der Gothestraße in Fahrtrichtung Ludwigstraße. Als er gegen 19:20 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, war die linke Fahrzeughälfte auf einer Länge von zirka einem Meter verkratzt und eingedellt. Vom Unfallverursacher fehlte allerdings jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, in Verbindung zu setzen.

