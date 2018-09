Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldung vom 27.09.2018: Gießen: 20 - Jähriger nach Angriff auf Polizeibeamten festgenommen

Gießen - Linden: Offenbar betrügerische Arbeitskolonnen unterwegs

Ein Platzverweis erhielten zwei Personen am Mittwochnachmittag im Tannenweg in Großen-Linden. Die beiden aus Irland stammenden Männer hatten Anwohnern Handwerksleistungen am Haus angeboten. Ein Zeuge hatte dies mitbekommen und die Polizei verständigt. Bei den ersten Überprüfungen und Ermittlungen stellte es sich heraus, dass die Männer möglicherweise unterwegs waren, um für minderwertige Arbeiten überhöhte Rechnungen einzufordern. Eine Straftat konnte bislang jedoch nicht festgestellt werden. Die Gießener Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Die Gefahr besteht, dass Betroffene nach Abschluss der Arbeiten - wenn diese nicht vorher schon abgebrochen werden - mit überhöhten Forderungen konfrontiert werden. Scheuen Sie sich nicht, im Zweifel die Polizei zu verständigen - erst recht, wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Und im Schadensfall: unbedingt Anzeige erstatten!

Gießen: Ladendiebe festgenommen

Zwei Personen, die offenbar Waren im Wert von fast 300 Euro entwenden wollten, konnten am Mittwoch, gegen 19.00 Uhr, im Seltersweg festgenommen werden. Die beiden algerischen Asylbewerber im Alter von 19 und 23 - Jahren hatten in einem Geschäft die Sachen eingesteckt. Als sie das Kaufhaus verlassen wollten, wurden sie von einem Detektiv aufgehalten. Eine Streife konnte die beiden mutmaßlichen Ladendiebe festnehmen. Bei der Durchsuchung der beiden Personen fanden die Beamten neben dem Diebesgut noch ein Pfefferspray. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Räuberischer Diebstahl in der Erstaufnahmeeinrichtung

Sehr rabiat war ein mutmaßlicher Dieb am Donnerstag, gegen 04.00 Uhr, in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße. Offenbar hatte der 28 - Jährige Asylbewerber aus Algerien unbemerkt das Zimmer eines 36 - Jährigen betreten und dessen Handy gestohlen. Der Nigerianer war dann aber wach geworden und verfolgte den Verdächtigen. Als der 36 - Jährige den 28 - Jährigen festhielt, schlug er mehrfach auf den Nigerianer ein und verletzte den ihn am Kopf. Der Verdächtige konnte später festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Roller entwendet

In der Hammstraße haben Langfinger zwischen Montag und Mittwoch einen Roller der Marke Aprilia entwendet. Die Diebe hatten offenbar die Lenkradsperre beschädigt und das Fahrzeug weggeschoben. Der Wert liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Fernwald - Verkehrsunfall auf der B457 Teil I

Am Mittwoch (26.09.2018) war ein 75-jähriger Mann aus Biebertal, gegen 14:20 Uhr, in seinem Mercedes Kombi von Lich nach Gießen unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Er kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Verletzt hat sich der Fahrer nicht. Aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Fernwald - Verkehrsunfall auf der B 457 Teil II

Ein 78-jähriger Mann aus Fernwald war am Mittwoch (26.09.2018), gegen 17:33 Uhr, in seinem schwarzen VW Touran auf der B 457 von Lich nach Gießen unterwegs. Nach Angaben von Zeugen bog er an der Anschlussstelle Fernwald-Steinbach / Pohlheim nach links in Richtung Ruhberg ab. Hierbei missachtete er vermutlich die Vorfahrt eines 58-jährigen, der ihm mit seinem VW Lupo entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden dabei verletzt. Rettungswagen brachten sie in anliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 18.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfallfluchten:

Gießen - Unfallflucht Teil I

Ein 61-jähriger Mann aus Lahnau parkte am Dienstag (25.09.2018), um 13:30 Uhr seinen silberfarbenen VW Mulitvan auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Elser-Straße. Als er nach 10 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses auf der linken Seite zerkratzt. Der bisher unbekannte Verursacher hat den Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro nicht gemeldet. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, entgegen.

Biebertal - Unfallflucht Teil II

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren, den ordnungsgemäß geparkten Audi Q3. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Stattdessen hinterließ er an dem schwarzen Audi einen Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht, die sich am Freitag (21.09.2018) im Zeitraum zwischen 4:40 Uhr und 10:30 Uhr in der Straße "An der Amtsmannsmühle" ereignet hat, nimmt die Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, entgegen.

Hungen - Verkehrsunfallflucht Teil III diesemal mit Personenschaden

Eine 55-jährige Postzustellerin beabsichtigte am Mittwoch (26.09.2018), gegen 12:30 Uhr, in der Königsberger Straße, auf Höh der Hausnummer 8, in ihr geparktes Fahrzeug einzusteigen, als sie in Höhe der Fahrertür von einem unbekannten Fahrzeug touchiert wurde, so dass sie zu Boden fiel. Das unbekannte Fahrzeug fuhr anschließend weiter in Richtung Hungen und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Postzustellerin wurde bei dem Unfall erheblich verletzt, so dass ein Rettungswagen verständigt werden musste. Die Polizei sucht nach einem Kleinwagen, Farbe dunkelblau / lila. Das Fahrzeug müsste an der rechten Fahrzeugseite Kratzer aufweisen. Hinweise bitte an die Polizei in Grünberg.

Allendorf /Lda. - Verkehrsunfallflucht Teil IIII

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem weißen Sattelauflieger zwischen Mittwoch (19.09.2018) 10.00 Uhr, und Montag (24.09.2018), 09.00 Uhr, die Landstraße 3146 aus Richtung Treis kommend und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach rechts in Richtung Climbach abzubiegen. Hierbei kam das unbekannte Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen beheizbaren Verkehrsspiegel und einen Mast. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Grünberg.

