Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 26.10.2018: Geschwindigkeitskontrollen in der Gießener Innenstadt+++Präparierte Tasche sichergestellt+++Flüssigkeit in die Augen gespritzt

Gießen - Gießen: Geschwindigkeitskontrollen in der Innenstadt

Gegen Raser sind Mitarbeiter der Wachpolizei in Gießen in der Nacht zum Freitag vorgegangen. Die Kontrollen, die unter anderem in der Neustadt und in der Licher Straße stattfanden, zeigten auf, dass Einige die jeweiligen Geschwindigkeitsbeschränkungen deutlich überschritten. Ein Autofahrer war an der ersten Kontrollstelle mit 64 km/h anstatt der erlaubten 20 km/h unterwegs. Auf ihn kommt nun ein Fahrverbot zu. Auch zwei andere Autofahrer müssen demnächst mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Ähnlich verlief dann auch danach die Messung in der Licher Straße. Fünf Raser wurden dabei erwischt. Einer der angehaltenen Personen war um 34 km/h zu schnell. Auch er muss demnächst für etwa vier Wochen auf sein Fahrzeug verzichten. Die Kontrollen sollen fortgesetzt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Präparierte Tasche sichergestellt

Beim Ladendiebstahl wurde ein 23 - Jähriger Asylbewerber aus Algerien offensichtlich am Donnerstagnachmittag in einem Geschäft am Seltersweg erwischt. Der Verdächtige hatte, so die bisherigen Ermittlungen, die Waren im Wert von etwa 200 Euro in eine eigens dazu präparierte Tasche gesteckt. Die Tasche wurde sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Laubach: Flüssigkeit in die Augen gespritzt

In einer Asylunterkunft im Felix-Klipstein-Weg wurde ein 18 - Jähriger Asylbewerber aus Eritrea am Donnerstagabend durch einen Unbekannten verletzt. Der Täter hatte dem 18 - Jährigen eine bislang unbekannte Flüssigkeit in die Augen gesprüht. Die Ermittlungen sollen nun ergeben, was die Hintergründe der Tat sind. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Langgöns: Unfall mit Verletzten zwischen Oberkleen und Ebersgöns

Drei Verletzte waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 363 zwischen Oberkleen und Ebersgöns passierte. Ein 82 - Jähriger aus Langgöns war mit seinem PKW in Richtung Ebersgöns unterwegs. Offenbar beachtete ein 75 - Jähriger Autofahrer, der Pfingstweide in Oberkleen befuhr und auf die Kreisstraße abbiegen wollte, nicht die Vorfahrt des 82 - Jährigen. An der Kreuzung zur Kreisstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Der 75 - Jährige und ein Beifahrer sowie der 82 - Jährige wurden verletzt und mussten zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An beiden PKW entstand Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Sehr hohen Schaden hinterlassen und weggefahren

Etwa 15.000 Euro hoch ist der Schaden, der am Donnerstag, zwischen 14.00 und 17.00 Uhr, im Wartweg in Gießen an einem VW Kleinbus angerichtet wurde. Offenbar hatte der Fahrer eines fremden Fahrzeuges fast die gesamte Fahrerseite des weißen VW beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon und ließ den Kleinbus-Besitzer auf seinem Schaden sitzen. Ein Verfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: 13 - Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Nach einem Unfall, bei dem ein 13 - Jähriger Radfahrer aus Gießen leicht verletzt wurde, fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto einfach davon. Ein Autofahrer wollte am Donnerstag, gegen 13.20 Uhr, in der Frankfurter Straße, Bereich Friedrich Straße, auf die Straße einfahren und übersah dabei den Radfahrer. Nachdem der 13 - Jährige stürzte, fuhr der Autofahrer einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Rote Farbanhaftungen hinterlassen

Nach einer Unfallflucht konnten Beamte an einem beschädigten silberfarbenen Audi rote Farbanhaftungen feststellen. Ein Unbekannter hatte den PKW am Donnerstag im Mühläckerring beschädigt. Trotz des Schadens von mehreren hundert Euro beging der Verursacher dann eine Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mauer beschädigt

In der Karl-Keller-Straße wurde am Mittwoch, zwischen 07.30 und 08.10 Uhr, eine Mauer erheblich beschädigt. Offenbar war ein Auto beim Aus- oder Einparken gegen die Mauer gefahren. Der Schaden dürfte bei etwa 4.000 Euro liegen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

