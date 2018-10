Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 31.10.2018: Polizeieinsatz in der Böcklinstraße+++Graffiti-Sprayer festgenommen+++Mit Fuß ins Gesicht getreten

Gießen - Gießen: Polizeieinsatz in der Böcklinstraße

Mehrere Streifenwagen waren am Mittwochmittag in der Böcklinstraße in Gießen im Einsatz. Offenbar waren ein 62 - und ein 55 - Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in Streit geraten. Bei der anschließenden Auseinandersetzung soll der 62 - Jährige seinen Widersacher mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Der 55 - Jährige wurde dann in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Graffiti-Sprayer erwischt

Ein mutmaßlicher Graffiti-Sprayer wurde am späten Dienstagabend in der Gießener Innenstadt festgenommen. Zunächst hatten Zeugen die Polizei verständigt. Demnach soll ein Unbekannter gegen 22.15 Uhr die Rückseite eines Parkhauses in der Bahnhofstraße mit silberner und roter Farbe beschmiert haben. Eine Streife konnte in der Nähe den Verdächtigen, einen 23 - Jährigen aus Gießen, festnehmen. Bei ihm konnten Spraydosen gefunden und sichergestellt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit dem Fuß ins Gesicht getreten

Einen Einsatz hatte eine Streife der Wachpolizei am Dienstag, gegen 23.10 Uhr, im Bereich der Bahnhofstraße. Offenbar hatten sich drei Personen auf offener Straße in die Haare bekommen und geprügelt. Einer der Schläger konnte durch die Streife, die zufällig daran vorbeifuhr, dann festgenommen werden. Als der Festgenommene auf dem Boden lag, kam einer der Beteiligten des Streits dazu und trat dem Festgenommenen überraschend gegen den Kopf. Die drei Personen, Asylbewerber aus Eritrea im Alter zwischen 20 und 22 Jahren, konnten dann, als weitere Streifen hinzukamen, festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurde ein Wachpolizist leicht verletzt. Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Spülmaschine brennt

Aus offenbar technischer Ursache geriet am Dienstagabend eine Spülmaschine in der Rooseveltstraße in Brand. Ein Zeuge hatte den Brand in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses gegen 20.30 Uhr bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Fahrrad vom Schulhof geklaut

In der Gießener Straße haben Unbekannte am Montagnachmittag ein Mountainbike der Marke Specialized entwendet. Das Rad stand an einem radständer und hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Lich: Auto prallt gegen heruntergefallenen Ast

Auf der Landstraße 3053 kam es Dienstag (30. Oktober) gegen 17.45 Uhr zwischen Lich und Muschenheim zu einem Unfall, nachdem ein Ast auf die Straße gefallen war. Ein 40-Jähriger Fahrer aus Lich war bei schlechter Witterung mit seinem Renault auf der Landstraße in Richtung Muschenheim unterwegs. Aufgrund des starken Windes brach ein großer Ast von einem Baum ab und kam auf der Straße sowie der Leitplanke zum Liegen. Der 40-Jährige sah das Hindernis zu spät und prallte dagegen. Der stark an der Front beschädigte Renault musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: 37-jährige Fahrerin verlor Kontrolle über ihr Auto

Die 37-jährige Fahrerin eines Ford Puma war am Dienstag (30. Oktober) gegen 18.10 Uhr mit ihrem Auto auf der Anschlussstelle zur B49 von der Robert-Sommer Straße kommend in Richtung Bergwerkswald unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn verlor die 37-jährige die Kontrolle über den Ford schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem BMW eines 40-Jährigen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Reiskirchen: Schwerer Unfall auf der B 49

Zwei Schwerverletzte und 20.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Verkehrsunfall von heute Morgen (31. Oktober) um 09.45 Uhr auf der Bundesstraße 49 zwischen Reiskirchen und Grünberg. Die 35 - Jährige Fahrerin eines Peugeot geriet in Richtung Grünberg fahrend mit seinem Auto aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Rohrdurchlass. Der Peugeot der Fernwälderin kam auf der Beifahrerseite liegend neben der Straße zum Stehen. In dem Auto war ebenfalls ein drei Monate alter Säugling. Beide Fahrzeuginsassen verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallörtlichkeit musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für über eine Stunde voll gesperrt werden. Ein Unternehmen schleppte das nicht mehr fahrbereite Auto der Verletzten ab.

Unfallfluchten:

Gießen: Parkrempler in der Taunusstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Freitagabend (26. Oktober) gegen 19.00 Uhr und Montagmorgen (29. Oktober) gegen 07.45 Uhr einen am Fahrbahnrand in der Taunusstraße geparkten grauen Vito im Bereich der Fahrertür. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von über 2000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kind angefahren - Fahrer flüchtet

Am Dienstagmorgen ist in der Moltkestraße ein 10-järhiges Mädchen von einem Auto angefahren und leichtverletzt worden. Das Kind überquerte gegen 07.00 Uhr bei Grün die Fußgängerampel die Moltkestraße. Aus Richtung Eichengärtenallee kam ein bislang unbekannter Autofahrer und wollte nach rechts in die Moltkestraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Mädchen. Die 10-jährige verletzte sich dabei leicht. Der Unbekannte fuhr einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Im Rettungswagen ging es für die 10-Jährige nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach einem dunklen Skoda (verm. Grau). Der Fahrer war zirka 40 Jahre alt und trug eine Brille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: schwarzer Peugeot an der Automeile beschädigt

1500 Euro hinterließ ein Unfallverursacher am Dienstag, 30. Oktober, zwischen 09.30 Uhr und 18.15 Uhr an einem schwarzen Peugeot, der auf einem Parkplatz An der Automeile abgestellt war. Vermutlich touchierte der Unbekannte das Auto bei einem Parkmanöver und flüchtete anschließend. Sie Polizei schätzt den Sachschaden auf über 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Daimler am Kotflügel beschädigt

Die Polizei in Gießen sucht den Verursacher eines Schadens von rund 900 Euro, der am Dienstag (30. Oktober) zwischen 12.00 Uhr und 17.20 Uhr auf einem Parkplatz des Kugelbergs an einem schwarzen Daimler entstand. Der Unfallverursacher beschädigte das Auto vorne rechts am Kotflügel und fuhr dann einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: LKW nach Unfallflucht gesucht

Nach einem Verkehrsunfall vom Dienstagmorgen (30. Oktober) gegen 09.50 Uhr sucht die Polizei nach einem LKW mit Anhänger. Der unbekannte Fahrer des LKW war mit seinem Gespann auf der Robert-Sommer-Straße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen touchierte er durch das Ausschwenken seines Hecks einen silberfarbenen Polo vorne rechts, dessen Fahrer auf dem Abbiegestreifen nach links abbiegen wollte. Der unbekannte Brummifahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

