Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 16.11.2018: Ladendieb geschnappt+++Vandale unterwegs+++PKW mit Freiburger Kennzeichen gesucht

Gießen - Gießen: Ladendieb geschnappt

Beim Diebstahlsversuch ertappt wurde offenbar ein 26 - jähriger Mann am Donnerstagabend in einem Kaufhaus im Seltersweg. Der Asylbewerber aus Algerien hatte offenbar die Diebstahlssicherung einer Jacke beschädigt, um diese dann entwenden zu können. Bei dem misslungenen Versuch entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Der mutmaßliche Dieb wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Heuchelheim: Beide Außenspiegel beschädigt

Auf dem Geiersberg haben Vandalen zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen einen Schaden von etwa 200 Euro angerichtet. Die Täter hatten beide Außenspiegel eines VW Golf beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: zwei Kennzeichen weg

Gleich beide Kennzeichen eines Honda Civic haben Diebe in der Nacht zum Freitag in der Gießener Lahnstraße mitgehen lassen. Die beiden Schilder MR-WQ 954 wurden offenbar abmontiert und mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

In der Karl-Glöckner-Straße in Gießen haben Unbekannte am Freitag, zwischen 13.30 und 14.10 Uhr, die Scheibe eines Kleinbusses eingeschlagen. Die Unbekannten hatten eine Scheibe eingeschlagen und danach eine Geldbörse, die auf dem Beifahrersitz lag, weggenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Wettenberg: Unfallflucht und Suche nach einer Limousine mit FR - Kennzeichen

Auf der Suche nach dem Fahrer einer Limousine, die wahrscheinlich das Kennzeichen FR für den Landkreis Freiburg hatte, sind die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord. Das gesuchte Auto dürfte einen "frischen" Unfallschaden haben. Laut Zeugenhinweise hatte der Fahrer dieses dunklen PKW am Mittwoch, gegen 14.00 Uhr, einen Mazda am Sorquesplatz in Krofdorf-Gleiberg in Höhe der Gemeindeverwaltung beschädigt. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Fahrer des PKW einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht am Parkplatz der Arbeitsagentur

In der Nordanlage, auf dem Parkplatz der Arbeitsagentur, kam es am Mittwoch, zwischen 15.30 und 19.00 Uhr, zu einem Unfall und einer anschließenden Flucht. Ein Toyota Auris wurde vorne rechts beschädigt. Trotz Schadens von etwa 1.000 Euro suchte der Verursacher das Weite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Unfallflucht in der Gießener Straße

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag, zwischen 08.30 und 12.00 Uhr, in der Gießener Straße in Lich. In diesem Zeitraum wurde ein Ford Fiesta, der im Bereich der Hausnummer 23 abgestellt war, an der vorderen linken Seite beschädigt. Der gesuchte Autofahrer war offenbar in Richtung Bundesstraße (stadtauswärts) unterwegs und beging nach dem Unfall eine Unfallflucht. Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

