Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 15.02.2019 Gartenhütten aufgebrochen+++Fahrraddieb festgenommen+++Ladendiebe ertappt+++Mit Laster zur Spritztour

Gießen - Buseck: Zwei Gartenbuden aufgebrochen

Diebesgut im Wert von etwa 11.000 Euro erbeutete offenbar ein Einbrecher aus Einbrüchen in einer Gartenkolonie in der in der Ernst-Ludwig-Straße. Der Unbekannte hebelte zwischen Mittwochnachmittag (13. Februar), gegen 16.30 Uhr und Donnerstagvormittag (14. Februar), gegen 08.30 Uhr zwei Gartenhütten auf und entwendete aus einer eine Bandsäge, einen Industriestaubsauger, einen Luftkompressor und weitere kleinere Gegenstände im Wert von 5.000 Euro. Der Sachschaden wird auf über 500 Euro geschätzt. In einer anderen Gartenlaube wurde der Unbekannte ebenfalls fündig und entwendete daraus eine Motorschubkarre, ein Kfz-Ladegerät, eine Motorsäge, eine Pumpe und weitere Kleingegenstände im Wert von über 6000 Euro. In diesem Fall wird der Sachschaden auf über 1000 Euro. Wer hat in der Zeit etwas Verdächtiges gesehen oder wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Fahrraddieb festgenommen

Die Polizei hat Freitagfrüh (15. Februar) einen mutmaßlichen Fahrraddieb - einen 27- jährigen Asylbewerber aus Algerien - in der Rödgener Straße festgenommen. Der 27-Jährige fragte einen 53-jährigen Gießener in der Marburger Straße nach dem Weg, als dieser gerade sein Fahrrad aufschließen wollte. Plötzlich schnappte sich der Langfinger das Mountainbike und flüchtete damit. Eine informierte Polizeistreife konnte den Dieb in der Nähe stellen und das gestohlene Rad dem Opfer wieder zurückgeben. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Ladendiebe ertappt

In einem Discounter der Bahnhofstraße erwischte ein Ladendetektiv zwei Diebe, wie sie Kosmetika und Süßigkeiten im Wert von 18 Euro stehlen wollten. Der Angestellte beobachtete am Donnerstagabend (14. Februar) gegen 18.00 Uhr das Duo, eine 38-jährige Asylbewerberin und ein 40-jähriger Asylbewerber aus Mazedonien. Vor dem Verlassen des Geschäfts hielt er die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Polizisten das Diebespaar.

Gießen: Mit Laster auf Spritztour

Unbekannte Täter hebelten das Tor eines Firmengeländes im Krofdorfer Weg auf. Aus einem Container stahlen sie die Fahrzeugschlüssel eines auf dem Gelände abgestellten LKW. Mit dem roten Mercedes Atego fuhren sie offenbar auf dem Grundstück herum und beschädigten Gegenstände. Der Gesamtschaden wird auf über 10000 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochnachmittag (13. Februar, 17.00 Uhr) und Donnerstagvormittag (14. Februar, 07.45 Uhr). Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Dieseldiebstahl

Etwa 150 Liter Diesel sind in der Zeit von Donnerstagnachmittag (16.00 Uhr) und Freitagfrüh (05.45 Uhr) aus einer Sattelzugmaschine gestohlen worden. Der Spritdieb entwendete es aus dem unverschlossenen Tank des in der Karl-Benz-Straße abgestellten blauen Volvo. Anschließend versuche er in das Fahrerhaus einzubrechen und scheiterte dabei. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 500 Euro ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Bargeld und Geldbörse erbeutet

Eine Kellnergeldbörse mit Bargeld in dreistelliger Höhe erbeuteten zwei Unbekannten aus einem Restaurant in der Klinikstraße. Die Unbekannten hebelten Donnerstagfrüh (14. Februar) kurz vor zwei Uhr ein bodentiefes Kellerfenster des Restaurants auf. Nachdem ins Gebäude einstiegen durchsuchten sie Schränke. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut. Der Polizei liegen zwei Täterbeschreibungen von zwei schlanken Männern vor: Der erste trug einen gräulichen Kapuzenpullover, eine enganliegende Jacke und eine dunkle Hose. Auf der Rückseite seines Schuhs befand sich ein reflektierender heller streifen. Er hatte eine Taschenlampe dabei. Der andere Tatverdächtige hatte ein auffälliges schwarzes Basecap mit weißer Applikation auf dem Schirm mit dunklem Emblem auf weißem Grund. Er trug schwarze Oberbekleidung, eine gräuliche Hose und schwarze Schuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Biebertal: Lasterkontrollen mit Ordnungsamt

Gemeinsam mit dem Ordnungsamt Gießen (Gefahrgutüberwachung) kontrollierten Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes am gestrigen Donnerstag (14. Februar) Laster und Kleintransporter in Biebertal. Neben der Ladungssicherung und der Einhaltung der Lenk- sowie Ruhezeiten legten die Kontrolleure ein Augenmerk auf die Benutzung des Sicherheitsgurtes. Offenbar nehmen es die Fahrer nicht so genau mit der Anschnallpflicht - 6 Fahrer hatten dagegen verstoßen. Die Experten überprüften insgesamt 28 Fahrzeuge, davon 19 Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. 12 Mal beanstandeten die Kontrolleure die Fahrer. Hauptsächlich waren die Fahrer nicht angeschnallt, fünf Mal gab es eine Anzeige wegen technischer Mängel sowie fehlender Ausrüstung und in fünf Fällen verstießen die Brummifahrer gegen die Ladungssicherung, gefahrgutrechtliche Bestimmungen und Sozialvorschriften. Beim Letzteren hatte der LKW Lenker keine Tageskontrollblätter mitgeführt. Die Polizei wird weiterhin in den kommenden Wochen kontrollieren.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim/A45: Hoher Sachschaden nach Unfall auf der Autobahn

29.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte hinterließ ein Verkehrsunfall von Donnerstagmittag (14. Februar) mit mehreren Beteiligten auf der Autobahn zwischen Gambacher Kreuz und dem Autobahnkreuz Gießen-Süd. Ein 51-jähriger Fahrer eines Golfs fuhr gegen 11.00 Uhr in Richtung Gießen offenbar ungebremst auf ein Klein-LKW eines 71-Jährigen auf. Daraufhin stieß die Front des LKW in die Beifahrerseite eines auf der mittleren Fahrspur fahrenden Transporters, der danach ins Schleudern geriet. Der 52-Fahrer des Transporters konnte sein Fahrzeug auf dem Grünstreifen neben der Straße zum Stehen bringen. Ein nach folgender Fahrer eines Honda, der ebenfalls in gleiche Richtung unterwegs war, überfuhr an der Unfallstelle über liegengebliebene Fahrzeugteile. Dabei wurde die Schürze und die Motorhaube beschädigt. Der Fahrer des Golfs und des Transporters verletzten sich dabei leicht, die Anderen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 9930.

Gießen/B429: Wirtschaftlicher Totalschaden!

Auf dem Zubringer der Bundesstraße 429 ereignete sich Donnerstagmittag (14. Februar) ein Auffahrunfall mit 20000 Euro Sachschaden. Ein 31-jähriger Fahrer aus Herborn und ein 86-Jähriger Mann aus Essen waren mit ihren Autos vom Industriegebiet kommend auf dem Zubringer der B429 unterwegs. Offenbar aus Unachtsamkeit und zu wenig Abstand fuhr der Herborner mit seinem LKW auf den Renault des 86-Jährigen auf. Dabei wurde der Megane stark beschädigt - offenbar ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Wendemanöver endet in Unfall

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos waren die Folgen eines Unfalles von Donnerstagmittag (14. Februar) in der Bismarckstraße. Ein 46-jähriger Mann war mit seinem Mercedes in der Bismarckstraße in Richtung Schiffenberger Weg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 32 wollte der Merceds-Fahrer seine B-Klasse wenden und stieß mit einem entgegenkommenden Opels eines 25-jährigen Grünberger zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 10000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich. Reh von Auto erfasst

Auf der Landstraße 3355 erfasste am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, ein 29-jähriger Fahrer eines Mercedes ein über die Fahrbahn laufendes Reh frontal. Das Tier landete im Straßengraben und verstarb. Der Schaden an der E-Klasse wird auf über 1500 Euro.

Unfallfluchten:

Gießen: Niederländisches Auto nach Flucht gesucht

Auf dem Parkplatz des Brandplatzes touchierte offenbar ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen geparkten silberfarbenen VW Golf linksseitig. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Offenbar handelt es sich bei dem Versucher um ein Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler im Martha-Mendel-Weg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch (13. Februar) zwischen 12.00 und 16.15 Uhr einen auf dem Parkplatz des Martha-Mendel-Wegs abgestellten schwarzen Fiat Punto. Der Schaden an der Frontstoßstange des Puntos wird auf über 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

