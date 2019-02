Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 18.02.2019: Festnahme nach Diebstahl+++Junge Vandalen erwischt+++26-jähriger Asylbewerber mit Drogen erwischt

Gießen - Am Sonntagmorgen (17. Februar) kam es auf der Bundestraße 49 zwischen Reiskirchen und Lindenstruth zu einem Unfall, bei dem ein offenbar alkoholisierter Fußgänger leicht verletzt wurde. Offenbar waren die zwei dunkel gekleideten Fußgänger (24 und 25 Jahre) auf der Bundesstraße gegen 06.00 Uhr auf der Straße unterwegs. Ein 34-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes die Bundestraße in entgegengesetzter Richtung und erkannte die Fußgänger zu spät. Der Mercedesfahrer fuhr zwischen den Fußgängern vorbei und touchiert mit seinem rechten Außenspiegel die Hand des 24-jährigen Fußgänger aus Laubach. Eine alarmierte Polizeistreife bemerkte bei dem Laubacher Atemalkoholgeruch und boten einen Atemalkoholtest an. Der Test zeigte 2,4 Promille an. Im Krankenhaus wurde dem leicht verletzten Mann eine Blutprobe entnommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200 Euro ein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

