Pressemeldung vom 20.03.2019: Fernwald: Perfide Art von Gewinnspielbetrügern führt nicht zum Erfolg

Gießen - Zum wiederholten Male haben es Gewinnspielbetrüger bei Personen im Landkreis Gießen in den letzten Tagen versucht.

In dem letzten bekanntgewordenen Fall betraf es einen 84 - Jährigen aus Fernwald. Ihn hatten die rücksichtlosen und perfiden Kriminellen am Mittwochvormittag angerufen und sich als Mitarbeiter der bayrischen Zentralbank ausgegeben. Dem Mann wurde mitgeteilt, dass seine vor zwei Jahren verstorbene Ehefrau kurz vor ihrem Ableben an einem Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen habe. Der Gewinnspielbetrag von fast 90.000 Euro würde nun auf einem Konto bereitliegen. Der 84 - Jährige müsse aber, um den Gewinn zu erhalten, einen Betrag bezahlen. Der angebliche Mitarbeiter der bayrischen Zentralbank teilte dem Mann mit, dass sich in Kürze noch ein Mitarbeiter der Polizei bei ihm melden würde.

Tatsächlich meldete sich fünf Minuten später ein Herr Kowalski. Dieser gaukelte dem 84 - Jährigen vor, dass er vom Polizeipräsidium Mittelhessen sein und bestätigte, dass dieser Gewinn so richtig sei. Der Fernwälder wurde dann misstrauisch und rief bei dem Kriminaldauerdienst der Gießener Polizei an. Glücklicherweise wurde keine Zahlung geleistet.

Die Polizei warnt nochmals vor solchen betrügerischen Anrufen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43559 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43559.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641-7006 2040 Fax: 0641-7006 2048

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh