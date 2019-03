Pressemeldungen vom 26.03.2019: Kennzeichen weg++++Blitzer auf der A 480+++Kontrollen am Lahnufer

Gießen - Nach drei Räubern, die am Samstagmorgen in der Eichgärtenallee ein Handy entwendeten, fahndet die Gießener Kripo. Die Unbekannten hatten auf einem Fußweg neben dem Schwanenteich einen 25 - Jährigen Fußgänger gegen 04.30 Uhr angesprochen und nach Zigaretten und Kleingeld gefragt. Als der ahnungslose Mann seine Geldbörse hervorholte, entriss ihm einer der drei Unbekannten die Geldbörse. Danach kam es zu einem Gerangel. Dabei gelang es dem 25 - Jährigen, wieder an die Geldbörse zu kommen. Der Geschädigte konnte dann flüchten. Er stellte dann fest, dass die Räuber offenbar das Handy mitgenommen hatten.

In der Anzeigenerstattung am Montagabend schilderte der Geschädigte, dass einer der Täter zwischen 27 und 30 Jahren alt und ca. 175 Zentimeter groß sein soll. Der Täter soll eine sogenannte "Undercut"-Frisur, einen Vollbart und einen dunklen Teint haben. Die zweite Person wird ähnlich beschrieben und soll einen dunklen Kapuzenpulli getragen haben. Zur dritten Person liegt keine Beschreibung vor. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43559 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43559.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641-7006 2040 Fax: 0641-7006 2048

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh