Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 29.03.2019: Verfolgungsfahrt in Linden+++Falsche Personalien angegeben+++Diebe geben Geldbörse wieder ab

Gießen - Linden: Kurze Verfolgungsfahrt in Linden - Täter flüchten zu Fuß

Eine Streife wollte am Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, in der Warabistraße einen PKW kontrollieren. Als der Fahrer den Streifenwagen sah, gab er Gas und versuchte zu flüchten. Noch in der Straße konnte der rote Ford Galaxy angehalten werden. Beide Insassen stiegen aus dem Fahrzeug aus und konnten zu Fuß flüchten. Es stellte sich heraus, dass der zurückgelassene PKW kurz zuvor in Linden entwendet wurde. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Jugendlichen, der eine Basecap trug, handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Falsche Personalien angegeben

In der Thomasstraße in Gießen kontrollierten Beamte der Polizeistation Gießen Nord am frühen Freitagmorgen den Fahrer eines Audi A 3. Der Fahrer konnte sich nicht ausweisen und benutzte offenbar den Namen einer anderen Person. Die Polizisten wurden misstrauisch und nahmen den Mann mit zur Personalienfeststellung auf der Dienststelle. Dabei stellte es sich heraus, dass es sich um einen 37 - Jährigen handelt. Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten noch geringe Mengen an Drogen. Da sich durch einen Test auch Anhaltspunkte dafür ergaben, dass er Kokain zu sich genommen hatte, musste er noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: Diebe geben EC-Karte wieder ab

Offenbar ihre PIN hat eine 60 - Jährige am letzten Samstag neben der EC-Karte in ihrer Geldbörse hinterlegt. Diebe hatten der Frau bei einem Besuch in einem Discounter in der Gießener Straße bereits Anfang März (02.03.2019) die Geldbörse entwendet. Danach hoben die Unbekannten mittels der entwendeten EC-Karte und der PIN etwa 2.000 Euro ab. Die dreisten Täter gaben die Geldbörse wenig später wieder an der Kasse des Discounters wieder ab. Es fehlten 100 Euro. Die Grünbergerin erstattete zunächst keine Anzeige. Erst als sie beim Lesen der Kontoauszüge feststellte, dass die Unbekannten auch so viel Bargeld abhoben, erstattete sie Strafanzeige. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Hungen: Kettensäge geklaut

In der Hessenstraße in Steinheim hatten es Langfinger zwischen Mittwoch und Donnerstag auf eine Kettensäge der Marke Stihl abgesehen. Die Unbekannten hatten sich offenbar Zugang in eine Lagerhalle verschafft. Der Wert der Säge liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: 94 - Jähriger als Fahrer offenbar ermittelt

Bereits am 10.01.2019 kam es in der Neue Mitte in Pohlheim zu einer Unfallflucht. Mehrere Zeugen hatten beobachtet, wie der Fahrer eines roten Audi einen dort Seat Ibiza, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt war, beschädigte. Die Zeugenangaben führten die Polizei dann zu dem mutmaßlichen Fahrer. Entsprechende Spuren an dem Fahrzeug konnten festgestellt und gesichert werden. Der mutmaßliche Fahrer, ein 94 - Jähriger, teilte den Beamten mit, dass er von einem Unfall nichts mitbekommen habe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: Unfallflucht in Treis a.d. Lumda

Offenbar im "Vorbeifahren" hat ein Fahrzeug am Donnerstag, zwischen 13.45 und 14.00 Uhr, in der Hauptstraße einen weißen VW Transporter beschädigt. Der Verursacher fuhr dann weg und beging eine Unfallflucht. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Fernwald: Auffahrunfall auf der B 457

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 457 zu einem Auffahrunfall. Offenbar hatte eine 45 - Jährige, die in Richtung Fernwald unterwegs war, nicht rechtzeitig gesehen, dass ein 23 - Jähriger vor ihr anhalten musste. Sie fuhr mit ihrem VW Up auf den Skoda Fabia auf. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden liegt bei etwa 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

