Europäischer TISPOL Speedmarathon 2019 am 3. April - Polizei in Mittelhessen gibt Messstellen bekannt

Gießen - --

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen vom 28.03.2019, 15.30 Uhr

Die Polizei in Mittelhessen und Kommunen beteiligen sich am 3. April 2019 am diesjährigen Speedmarathon. Zwischen 06.00 Uhr und 10.00 Uhr nehmen die Verkehrsüberwacher verstärkt Raser ins Visier.

Die Messstellen an diesem Tag für

den Landkreis Gießen

den Lahn-Dill-Kreis

den Landkreis Marburg-Biedenkopf

den Wetteraukreis

entnehmen Sie bitte der angefügten Übersicht.

Guido Rehr, Pressesprecher

