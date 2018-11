Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / Gemeinsame ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und der Polizei Gießen "Suchtprävention" - Projekttag an der Gesamtschule Gießen-Ost

Gießen - Gießen: Die "Arbeitsgruppe Sucht" des Präventionsrates der Stadt und des Landkreises Gießen veranstaltet am Mittwoch, den 07.11.2018, in der Aula der Gesamtschule Gießen-Ost ab 08:30 Uhr einen Projekttag zum Thema "Suchtprävention". Vertreter der Staatsanwaltschaft, der Bewährungs- und Jugendgerichtshilfe, der Kriminalpolizei, des Staatlichen Schulamts Gießen/Vogelsberg, des Suchthilfezentrums sowie Suchtbeauftragte der Stadt- und Kreisverwaltung Gießen werden an diesem Tag gemeinsam mit der Schulleitung umfassend über die Gefahren eines Substanzmissbrauchs informieren. Themenschwerpunkte werden insbesondere der unter Jugendlichen angestiegene Konsum von Cannabis und Crystal Meth und die damit verbundenen Risiken sein. Der Projekttag ist als Auftakt einer Veranstaltungsreihe geplant. In den kommenden Wochen sollen weitere Exkursionen am Dienstort der einzelnen Institutionen folgen, um den Schülern und Schülerinnen einen Einblick in die tägliche Arbeit der Justiz und der Drogenberatung zu ermöglichen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Gießen (0641-934-3215).

Anlage: - Flyer

