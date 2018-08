Polizei unterstützt Jugendamt der Stadt Wetzlar / Auseinandersetzung in Hermannstein

Dillenburg -

--

Wetzlar-Hermannstein: Polizei unterstützt Jugendamt / Auseinandersetzung in der Wetzlarer Straße

Im Rahmen der sogenannten Amtshilfe unterstützten Polizisten aus dem Lahn-Dill-Kreis und dem benachbarten Landkreis Gießen heute Morgen (16.08.2018) Mitarbeiter des Jugendamtes und des Ordnungsamtes der Stadt Wetzlar.

Während der Maßnahmen des Jugendamtes in einer Familienangelegenheit in der Wetzlarer Straße bedrängten und behinderten etwa 20 bis 25 Personen die Mitarbeiter des Amtes und die Polizisten. Kolleginnen und Kollegen aus Wetzlar, Herborn und Gießen kamen ihnen zur Unterstützung. Letztlich waren fünf Funkwagenbesatzungen sowie ein Diensthundeführer im Einsatz. Eine 20-jährige Frau leistete gegenüber der Polizei Widerstand. Sie verletzte eine Polizistin durch einen Schlag ins Gesicht leicht. Die 20-Jährige musste mit auf die Wetzlarer Wache und sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Am Nachmittag durfte sie die Polizeistation wieder verlassen.

Guido Rehr, Pressesprecher

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56920 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56920.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Lahn-Dill Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Hindenburgstr. 21 35683 Dillenburg Tel.: 02771/907 120 Fax: 02771/907 129

E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei Twitter: www.twitter.com/polizei_mh