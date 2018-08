Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / - ...

- Unfallflucht an der Gutshofbrauerei Herborn - Wohnungseinbrüche scheitern in Merkenbach und Wetzlar - Mit Harley gestürzt - Ford zerkratzt - Leergutdiebe unterwegs - Drogenfahrer erwischt ...

Herborn: Unfallflucht an der Gutshofbrauerei -

Auf rund 3.000 Euro beziffert die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Gelände des ehemaligen Gutshofs in der Au zurückließ. Im Zeitraum vom 18.08.2018 (Samstag), gegen 13.00 Uhr bis zum 19.08.2018 (Sonntag), gegen 10.00 Uhr stand eine schwarze C-Klasse auf einem der Stellplätzte direkt vor dem Gutshofhotel. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Flüchtige beim Ein- oder Ausparken oder beim Rangieren die Fahrerseite des Benz touchierte. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn-Merkenbach: Wohnungseinbruch scheitert -

In der Oranienstraße versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus einzudringen. Am 06.082.2018 (Montag), zwischen 05.00 Uhr und 18.00 Uhr hebelten die Diebe an der Haustür. Sie schafften es nicht einzudringen und ließen einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeug in der Oranienstraße auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Mittenaar-Offenbach: Chopperfahrer stürzt -

Mit Prellungen, Schürfwunden und vermutlich dem Bruch des rechten Fußes kam ein gestürzter Motorradfahrer am Samstagnachmittag (18.08.2018) ins Dillenburger Krankenhaus. Der 49-Jährige aus dem Westerwaldkreis war gegen 16.30 Uhr mit seinem Chopper von Bischoffen in Richtung Offenbach unterwegs. In einer Linkskurve berührte das linke Trittbrett seiner Maschine die Fahrbahn. Die Harley Davidson wurde quasi ausgehebelt, der Fahrer schlitterte über die Fahrbahn und landete im Straßengraben. Die Schäden an der Harley belaufen sich auf ca. 6.000 Euro.

Greifenstein-Beilstein: Ford zerkratzt -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem grauen Ford zurückließen. Der "Tourneo", ein Kleintransporter, parkte in der Zeit von Freitag (17.08.2018), gegen 20.00 Uhr bis Sonntag (19.08.2018), gegen 13.00 Uhr in der Herborner Straße. In dieser Zeit trieben die Täter Kratzer in den Lack des Wagens. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Katzenfurt: Leergutdiebe gehen leer aus -

Auf dem Gelände eines Getränkehändlers in der Industriestraße machten sichDiebe an dessen Leergut zu schaffen. Die Täter hoben 18 leere Wasserkisten über einen Zaun und stellten sie offensichtlich für einen späteren Abtransport bereit. Ein Zeuge entdeckte die Beute und informierte den Getränkehandel. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Nacht von Mittwoch (15.08.2018) und Donnerstag (16.08.2018) vergangener Woche beobachtet? Wem sind rund um den Getränkehandel zu dieser Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Drogenfahrt im Renault -

Mit Cannabis und Amphetamin im Blut war ein 29-Jähriger mit seinem Renault unterwegs. Eine Streife der Wetzlarer Polizei stoppte den Braunfelser auf dem Karl-Kellner-Ring. Ein Schnelltest wies ihm die Einnahme der Betäubungsmittel nach. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen und durfte anschließend die Wache wieder verlassen.

Wetzlar-Naunheim: Einbrecher überrascht -

Quasi im letzten Moment verhinderte ein Hausbesitzer in der Eichendorffstraße den Einbruch eines Diebes in sein Haus. Am Donnerstagabend (16.08.2018), gegen 17.40 Uhr kehrte der Zeuge nach Hause zurück und suchte sogleich seinen Keller auf. Durch das Milchglas seiner Kellertür sah er außen eine Person stehen, die sich gerade an dem Türschloss zu schaffen machte. Der Unbekannte bemerkte den Hausbesitzer und flüchtete unerkannt. Eine Personenbeschreibung kann der Zeuge nicht abgeben. Zeugen, die den Täter am Donnerstagabend beobachteten oder denen eine schnell rennende Person dort auffiel, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Zu viel Speed lässt BMW-Fahrer schleudern -

Weil er offensichtlich zu flott in einer Kurve unterwegs war, überschlug sich am Freitagabend (17.08.2018) ein BMW-Fahrer. Gegen 21.15 Uhr war der 21-jährige Braunfelser auf der Landstraße von Braunfels in Richtung Tiefenbach unterwegs. Beim Einfahren in einer Rechtskurve hatte er offensichtlich seine Geschwindigkeit nicht angepasst und wurde nach links aus der Kurve getragen. Der junge Fahrer verlor die Kontrolle über seinen 5-er, prallte gegen die Leitplanke, überflog sie und landete im Abhang. Hier kippte der Wagen und überschlug sich mehrfach. Auf einer Wiese kam der BMW auf den Rädern zum Stehen. Der Unfallfahrer zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Autos. Wie hoch die Sachschäden an der Leitplanke und dem 5-er sind, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

