Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / - ...

Dillenburg-Niederscheld: Reifen aus Garage verschwunden -

Im Buchenweg schlugen am Montagabend (03.09.2018) dreiste Reifendiebe zu. Zwischen 16.45 Uhr und 21.50 Uhr betraten die Täter eine offen stehende Garage und griffen sich einen Komplettsatz Winterreifen. Den Wert der Pneus beziffert die Bestohlene auf mindestens 500 Euro. Hinweise zu den Tätern erbitten die Ermittler der Polizei Dillenburg unter Tel.: (02771) 9170.

Driedorf-Mademühlen: Biker stürzt -

Mit leichten Verletzungen überstand ein Biker gestern Abend (03.09.2018) einen Ausflug mit seiner Husqvarna in den Straßengraben. Der 16-Jährige war gegen 18.45 Uhr mit seinem Moped von Rehe in Richtung Mademühlen unterwegs. Ausgangs einer Kurve geriet er in den unbefestigten Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte und zog sich Verletzungen am Knie zu. Ein Rettungswagen brachte den Driedorfer zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Die Schäden an seinem Krad schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Ehringshausen: Radfahrer stößt mit BMW zusammen -

Beim Überqueren eines Gehweges in der Kölschhäuser Straße prallte eine BMW-Fahrerin mit einem 12-jährigen Radfahrer zusammen. Der junge Biker war vom Rewe-Markt in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Die 54-jährige Autofahrerin wollte von einem Grundstück über den Gehweg auf die Kölschhäuser Straße einbiegen. Der Schüler versuchte noch auszuweichen, trotzdem erwischte der BMW sein Rad am Hinterreifen. Der Ehringshäuser stürzte zu Boden und zog sich Prellungen am Brustkorb zu. Die ebenfalls in Ehringshausen lebenden Unfallfahrerin blieb unverletzt.

Ehringshausen-Breitenbach: Pedelecs im Wert von 6.000 Euro gestohlen -

In der Straße "Am Rickersberg" schlugen am Wochenende Fahrraddiebe zu. Zwischen Freitag (31.08.2018), gegen 13.00 Uhr und Montag (03.09.2018), gegen 08.15 Uhr suchten die Unbekannten die Garage des Anwesens auf und griffen sich zwei Fahrräder mit Elektroantrieb. Die Räder vom Hersteller "Moustache" haben einen Gesamtwert von ca. 6.000 Euro. Eines der Räder ist mattschwarz, das zweite schwarz/rot. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Fahrräder erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Waldsolms-Brandoberndorf: In Bauhof eingedrungen -

Mit Baumaschinen und Garten- und Baugeräten sowie einem Laptop suchten Einbrecher am Brandoberndorfer Bauhof das Weite. Die Diebe stiegen zwischen Sonntagabend (02.09.2018) und Montagmorgen (03.08.2018) gewaltsam in eine Lagerhalle ein und griffen sich ihre Beute. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter die Maschinen mit einem größeren Transporter oder einem Anhänger in Sicherheit brachten. Angaben zum Wert der gestohlenen Gegenstände können noch nicht gemacht werden. Die Einbruchschäden summieren sich auf ca. 400 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

