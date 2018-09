Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / - ...

- Reifendiebe in Mandeln unterwegs - Überschlag mit BMW auf der A45 - Einbruch in ehemaliges Dillenburger Kaufhaus - I-Phone aus Mercedes erbeutet -

Dietzhölztal-Mandeln: Diebstahl aus Garage -

Ungebetene Gäste bedienten sich im Laufe des gestrigen Dienstag (04.09.2018) aus einer Garage im Bussardweg. Zwischen 11.30 Uhr und 16.00 Uhr betraten die Täter die nicht verschlossene Garage und ließen vier Winterreifen sowie einen Reifenständer im Gesamtwert von rund 600 Euro mitgehen. Die M+S Pneus vom Hersteller "Yokohama" in der Größe 225/55 R17 sind auf Alufelgen aufgezogen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Burbach - A 45: Mit BMW überschlagen -

Mit Nackenschmerzen musste eine 37-jährige Unfallfahrerin gestern Abend (04.09.2018) in eine Siegener Klinik transportiert werden. Die in Essen lebende BMW-Fahrerin war gegen 18.30 Uhr auf der Sauerlandlinie in Richtung Dortmund unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren 3-er verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im Böschungsbereich. Ihr BMW hat nur noch Schrottwert, den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 Euro.

Dillenburg: Diebe steigen in AKA ein -

Das ehemalige Kaufhaus AKA-City in der Marktstraße geriet in der Nacht von Montag (03.09.2018) auf Dienstag (04.09.2018) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Das Gebäude wird derzeit von Grund auf saniert. Zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr drangen die Täter ein und suchten verschiedene Räume auf. Hieraus ließen sie mehrere Werkzeuge mitgehen. Eine Liste der gestohlenen Maschinen liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum Personen im Bereich der Baustelle beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang sonst Personen oder Fahrzeuge rund um das AKA-City aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar: Diebe stehlen I-Phone -

Auf dem Gemeinschaftsparkplatz der Märkte "Tedi und Takko" in der Straße "Walbergraben" schlug am Dienstagnachmittag (04.09.2018) ein Handydieb zu. Die Benutzerin einer schwarzen E-Klasse hatte es versäumt eine Scheibe komplett hochzufahren. Zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr griff der Dieb in den Benz und schnappte sich ein I-Phone 7+. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Täter oder die Täterin an der schwarzen E-Klasse beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

