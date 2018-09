Folgemeldung - Fußgänger stirbt auf der B277 bei Aßlar nachdem er von Transporter erfasst wurde

Dillenburg -

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen Pressestelle Lahn-Dill vom 06.09.2018, 16.01 Uhr

Aßlar-Werdorf: Heute Nachmittag (06.09.2018) verstarb ein Fußgänger auf der Bundesstraße 277 bei Aßlar-Werdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 34-Jährige mit Mäharbeiten am Fahrbahnrand beschäftigt. Aus bisher nicht bekannten Gründen touchierte der 35-jährige Fahrer eines Peugeot Kleintransporters den Wetzlarer. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Letztlich erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der ebenfalls in Wetzlar lebende Unfallfahrer blieb unverletzt.

Bis zum Abschluss der Untersuchungen durch den Unfallsachverständigen bleibt die Bundesstraße 277 kurz vor der Ortschaft Werdorf voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle über ein Industriegebiet umgeleitet.

