Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / ...

Polizeiliche Suchmaßnahmen im Bereich der Zollbuche / Knochenfund kann Vermisstem aus 1999 zugeordnet werden

Dillenburg -

--

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft in Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Mittenaar und Bischoffen: Nach Knochenfunden in einem Waldgebiet bei Bischoffen-Oberweidbach, in der Nähe der sogenannten "Zollbuche", laufen seit heute Morgen (08.09.2018) in diesem Bereich umfangreiche Suchmaßnahmen. Forensische Untersuchungen ordneten die menschlichen Überreste zweifelsfrei einem Mann aus der Gemeinde Mittenaar zu. Der damals 36-jährige Familienvater wird seit 1999 vermisst.

Ein Forstmitarbeiter entdeckte die menschlichen Knochen und informierte die Polizei. Aufwendige forensische Untersuchungen und der automatisierte DNA-Abgleich mit offenen Vermisstenfällen führten letztlich zur Identifizierung des 36-jährigen Mannes aus Mittenaar. Die Staatsanwaltschaft in Wetzlar und die Kriminalpolizei ermitteln derzeit wegen des Verdachtes eines Tötungsdeliktes. Momentan liegen keine Erkenntnisse zur Todesursache vor. Die Ermittlungsbehörden erhoffen sich von den Suchmaßnahmen zum einen weitere Knochenteile sicherzustellen und zum anderen weitere Hinweise zu den Todesumständen zu erlangen.

Am 03.05.1999 meldeten Familienmitglieder Mahmut Caner als vermisst. Herr Caner ist türkischer Staatsbürger und war zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt, verheiratet und Vater eines Sohnes sowie einer Tochter. Staatsanwaltschaft und Polizei schlossen nach ihren umfangreichen Ermittlungen, die im familiären Umfeld sowie im Freundes- und Bekanntenkreises durchgeführt wurden, letztlich nicht aus, dass sich der Gesuchte ins Ausland abgesetzt hatte bzw. dort untergetaucht war. Anhaltspunkte für eine Straftat bestätigten sich zu dieser Zeit nicht, so dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen Anfang 2000 einstellte.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können momentan keine Angaben zu einem konkreten Tatverdacht gemacht werden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei richten sich in alle Richtungen aus. Angaben zu einem Tatmotiv können derzeit nicht getroffen werden.

Die Ermittlungsbehörden wenden sich in diesem Fall an mögliche Zeugen. Mit einem Fahndungsplakat bitten die Ermittler um Hinweise im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Herrn Caner und fragen: Wer hat Mahmut CANER am Abend des 03.05.1999 gesehen? Wer hat an diesem Abend etwas Auffälliges in Mittenaar-Bicken beobachtet? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Für Hinweise die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von bis zu 5.000 Euro ausgesetzt.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Wetzlar vor.

Der ermittelnde Staatsanwalt, Herr Daniel Fass und ein Pressesprecher der Polizei, erreichbar unter Tel.: (02771) 907-120, begleiten die heutigen Suchmaßnahmen und stehen Medienvertretern im Bereich der Zollbuche für weitere Fragen zur Verfügung

Daniel Fass, Staatsanwalt Guido Rehr, Polizeihauptkommissar

