Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / ...

Porsche gestohlen / Spritztour mit Traktor endet an Baum / Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Dillenburg - Herborn - Porsche gestohlen -

In der Nacht von Sonntag (23.09.2018) auf Montag (24.09.2018) stahlen Diebe einen schwarzen Porsche Panamera. Das Auto war auf dem Grundstück des Einfamilienhauses im Franzosenweg abgestellt. Die Gauner angelten sich den Fahrzeugschlüssel durch ein gekipptes Fenster. Danach entwendeten sie den Porsche und verschwanden unerkannt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Zeit von 23:45 Uhr bis 06:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann Abgaben über den Verbleib des Porsche mit dem amtlichen Kennzeichen LDK-BB 955 machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar- Spritztour mit Traktor endet an Baum -

Am Montag (24.09.2018) meldet ein Zeuge bei der Wetzlarer Polizei, dass ein Traktor mit laufendem Motor in der Feldgemarkung "In den Brunken" steht. Die Ordnungshüter machten sich schnell auf den Weg. In den Brunken stand der Deutz mit eingeschaltetem Motor, frontal gegen einen Baum gefahren. Die Räder hatten sich sichtlich in den Boden eingegraben. Bei genauem Hinsehen stellten die Polizisten fest, dass der Traktor "kurzgeschlossen" war. Nach ersten Ermittlungen stahlen unbekannte Diebe den Deutz aus einer Scheune in Aßlar und fuhren in die Feldgemarkung. Die Spritztour endete an dem Baum. Die Kriminalpolizei Wetzlar ermittelt nun wegen Diebstahls und unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180

Nach Unfallfluchten in Eschenburg, Dillenburg, Hohenahr und Ehringshausen Zeugen gesucht -

Eschenburg-Hirzenhain

Schäden an einer Hecke blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Hirzenhainer Straße zurück. Im Zeitraum von Samstag (22.09.2018), 23:00 Uhr bis zum Sonntag (23.09.2018), 09:30 Uhr fuhr der Unbekannte die Kreisstraße 30 aus Lixfeld in Richtung Hirzenhain. Kurz hinter dem Ortsschild verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr gegen zwei große Steine, durch eine Hecke und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Der Unfallfahrer verursachte einen Schaden von 100 Euro. Hinweise zu dem Flüchtigen oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg

Am Freitag (21.09.2018) zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Zaun in der Mittelfeldstraße. Vermutlich beim Wenden oder Ein- und Ausparken stieß der Unfallfahrer gegen den Zaun in der Garageneinfahrt. Es entstand ein Schaden von 400 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg

Rund 600 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem weißen Audi A1 kosten, nachdem ein Unbekannter auf dem Parkplatz der Kaufmännischen Schulen gegen die Fahrerseite gestoßen war. Anhand der am Audi aufgefundenen Farbe, benutzte der Flüchtige einen blauen Wagen. Zeugen die den Verursacher am 18.09.2018 (Dienstag) zwischen 07:40 Uhr und 11:20 Uhr auf dem Parkplatz in der Herwigstraße beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Hohenahr-Hohensolms

Zwischen Dienstag (18.09.2018), 20:00 Uhr und Donnerstag (21.09.2018), 18:10 Uhr erwischte es die Besitzerin eines roten VW Polos in der Straße "Am Hals". Ein Unbekannter hatte den in der Höhe der Hausnummer 7 abgestellten VW vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Wenden aus der gegenüberliegenden Hofeinfahrt touchiert. Die Schäden an der Fahrertür belaufen sich auf 200 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen

Nach einem Parkrempler in der Industriestraße sucht die Polizei den Unfallfahrer. Am Samstag (22.09.2018), zwischen 09:55 Uhr und 10:10 Uhr parkte auf dem Bauhofgelände ein roter Opel Astra. Vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren streifte der Flüchtige die vordere rechte Fahrzeugseite und ließ einen Schaden von 500 Euro zurück. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei momentan davon aus, dass der Unfallfahrer mit einem Pkw und Anhänger unterwegs war. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

