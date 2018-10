Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / - ...

- Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen - Einbrecher klauen Audi - Mit Promille gegen Hauswand - Kupfer in Leun gestohlen -

Dillenburg: Heckscheibe eingeworfen -

In der Straße "Kirchberg" ließ ein Unbekannter seine Zerstörungswut an einem weißen Seat Leon aus. Heute Morgen (19.10.2018), gegen 06.45 Uhr schreckte ein lauter Schlag die Besitzerin auf. Als sie nachschaute, entdeckte sie, dass die Heckscheibe ihres Wagens eingeschlagen war. Von dem Täter fehlte jede Spur. Eine neue Scheibe wird etwa 300 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unbekannten heute Morgen beobachteten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar: In Baustellencontainer eingebrochen -

Auf Gerätschaften aus einem Baustellencontainer hatten es unbekannte Diebe in der Willeckstraße abgesehen. In der Nacht von Donnerstag (18.10.2018) auf Freitag (19.10.2018) suchten sie die Baustellen auf und knackten das Schloss des Containers. Nach einer ersten Einschätzung der Baufirma ließen sie unter anderem Präzisionswerkzeuge mitgehen. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Hinweise zu den Dieben nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg-Rechtenbach: Einbruch zielt auf Porsche- und Audischlüssel -

In der Nacht von Mittwoch (17.10.2018) auf Donnerstag (18.10.2018) schlugen Autodiebe in der Dorfstraße zu. Die Täter brachen zunächst in ein Einfamilienhaus ein und griffen sich die Schlüssel eines Audi A8 sowie die eines Porsche 911, zudem ließen sie ein Portemonnaie mitgehen. Anschließend machten sie sich mit dem schwarzen Audi auf und davon. An dem A8 waren die Kennzeichen LDK- QY 127 angebracht. Der Wert des gestohlenen Autos liegt bei rund 100.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen Mittwochabend (17.10.2018), gegen 21.00 Uhr und Donnerstagmorgen (18.10.2018), gegen 07.45 Uhr in der Dorfstraße beobachtet? Wem sind dort im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen Audi A8 machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: Mit Promille gegen Hauswand -

Mit einer Blutentnahme endete gestern Abend (18.10.2018) die Promillefahrt einer 33-jährigen Opelfahrerin. Gegen 18.00 Uhr war die Wetzlarerin mit ihrem Corsa auf der Rheinfelser Straße unterwegs. Aufgrund ihres Alkoholspiegels verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und krachte gegen eine Hauswand. Die Promillefahrerin blieb unverletzt - ihr Alkoholtest brachte es auf einen Wert von 2,19 Promille. Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten ihren Führerschein sicher. Nach der Blutprobe auf der Wetzlarer Wache, durfte sie die Polizeistation wieder verlassen. Die Schäden an ihrem Opel belaufen sich auf ca. 4.000 Euro. Die Reparatur der Hauswand wird mindestens 1.000 Euro kosten.

Leun: Kupfer verschwindet -

Im Röntgenweg schlugen in den letzten Tagen Metalldiebe zu. Wann genau die Unbekannten die Kupferplatten mitgehen ließen, kann nicht gesagt werden. Derzeit gehen die Ermittler der Polizei Wetzlar davon aus, dass das Kupfer im Zeitraum vom 12.10.2018 (Freitag) bis zum gestrigen Donnerstag (18.10.2018) gestohlen wurde. Die Diebe bedienten sich von einem Lagerplatz einer auf Apparatebau spezialisierten Firma. Den Wert des Metalls schätzt die bestohlene Firma auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

