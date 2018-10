Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / - ...

- Unfallfluchten in Dillenburg, Haiger, Rodenbach und Flammersbach - In Wochenendhaus eingestiegen - Jaguar übersehen - Unfallbeteiligter hat keinen Führerschein - Motorhaube und Felge verkratzt -

Nach Unfallfluchten in Dillenburg, Haiger, Rodenbach und Flammersbach bitten die Ermittler der Dillenburger Polizei um Mithilfe. Sie bitten um Hinweise zu den flüchtigen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Auf dem Aldi-Parkplatz in der Dillenburger Rolfesstraße erwischte es den Halter eines roten Hyundai i10. Der Kleinwagen stand am Mittwoch vergangener Woche (17.10.2018), zwischen 14.00 Uhr und 20.30 Uhr in einer Parkbucht direkt vor dem Discounter. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unfallfahrer die vordere Stoßstange und ließ einen rund 400 Euro teuren Schaden dort zurück.

In Haiger-Rodenbach nahm am Freitagmorgen (19.10.2018) ein Unfallfahrer Reißaus. Zwischen 09.55 Uhr und 11.00 Uhr stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen einen gegenüber der Oranienstraße 31 geparkten dreier BMW. Der Schaden an dem anthrazitfarbenen Wagen mit Siegener Zulassung (SI-Kennzeichen) beläuft sich auf etwa 1.800 Euro.

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließ ein flüchtiger Fahrer am Sonntagmorgen (21.10.2018) in der Straße "am Schimberg" im Haigerer Ortsteil Flammersbach zurück. Zwischen 09.00 Uhr und 12.20 Uhr stand ein weißer Kia Rio auf dem dortigen Hotelparkplatz. Beim Rangieren stieß der Unbekannte gegen die vordere Stoßstange des Süd-Koreaners.

In der Bitzenstraße in Haiger beschädigte ein Unbekannter beim Einfahren in eine Tiefgarage das Einfahrtstor. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer am 22.10.2018 (Montag), zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr das Gitterrolltor beschädigte. Die Reparatur wird geschätzte 1.500 Euro kosten.

Dietzhölztal-Steinbrücken: Wochenendhaus durchwühlt -

Ein Wochenendhaus in der Verlängerung der Straße "Im Schosseifen" geriet in den Fokus unbekannter Diebe. Wann die Einbrecher das Domizil aufsuchten, kann derzeit nicht genau gesagt werden. Es ist möglich, dass die Tatzeit bis Ende August zurückreicht. Am Dienstagmorgen (23.10.2018) entdeckten die Besitzer den Einbruch. Die Diebe hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und nach Wertsachen gesucht. Nach einer ersten Einschätzung fehlt ein Akkuschrauber im Wert von rund 50 Euro. Die Einbruchschäden belaufen sich auf etwa 100 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Hörbach: Bei Wendemanöver Jaguar übersehen -

Drei Leichtverletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes gestern Abend (23.10.2018) in der Straße "Zum Breiten Boden". Gegen 19.55 Uhr wollte der 53-jährige Fahrer eines Renault Kadjar in der Einfahrt zu einem Propangashandel wenden und wieder in Richtung B255 zurückfahren. Beim Auffahren aus der Einfahrt auf die Straße übersah er einen aus dieser Richtung herannahenden Jaguar. Der 50-jährige Fahrer im X-Type versuchte noch auszuweichen, krachte aber letztlich in den Renault. Die 44-jährige Mitfahrerin im Renault sowie der in Herborn lebende Jaguarfahrer und seine 51-jährige Beifahrerin trugen jeweils leichte Verletzungen davon. Sie wurden zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus transportiert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Wetzlar-Garbenheim: Ohne Führerschein in Unfall verwickelt -

Beim Linksabbiegen übersah ein Mercedes-Fahrer einen entgegenkommenden Ford Focus. Die Autos krachten zusammen, wobei der Fahrer des Mercedes leicht verletzt wurde. Gestern Abend (23.10.2018), gegen 14.50 Uhr wollte der 61-Jährige in seiner C-Klasse aus Wetzlar kommend von der Garbenheimer Straße nach links auf die B49 auffahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Ford Fokus und nahm ihm die Vorfahrt. Der 34-jährige Fordfahrer klagte an der Unfallstelle über Kopfschmerzen. Eine Überprüfung ergab, dass der aus Ungarn stammende Fordfahrer keinen Führerschein hat. Der Ungar musste auf Anordnung eines Staatsanwaltes wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eine Sicherheitsleitung in Höhe von 600 Euro hinterlegen. Über die Höhe der Sachschäden können keine Angaben gemacht werden.

Wetzlar: Auto im Forumparkhaus beschädigt -

Auf dem Parkdeck 2 des Forumparkhauses machten sich Unbekannte an einem weißen Audi A4 zu schaffen. Am Samstag (29.09.2018), zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr zerkratzten die Vandalen die Motorhaube sowie auf der Fahrerseite die hintere Alufelge des Kombis. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

