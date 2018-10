Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / - ...

- Lasterkontrollen mit Gefahrgutexperten in Frohnhausen - Einbrecher scheitern an Juweliertür - Unfallflucht in Mittenaar-Offenbach - Geklauter Roller taucht wieder auf -

Dillenburg -

--

Dillenburg-Frohnhausen: Verkehrsdienst kontrolliert mit Gefahrgutexperten Laster auf der B 253 -

Gemeinsam mit den Gefahrgutbeauftragten des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Dillenburg kontrollierten Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes am gestrigen Dienstag (30.10.2018) den Schwerverkehr auf der Bundesstraße 253. Zwischen 08.30 Uhr und 15.00 Uhr stoppten sie Brummifahrer am Kreisverkehr am Ortseingang von Frohnhausen.

Die Kontrolleure stoppten insgesamt zehn mit Gefahrgut beladene Laster. Bei lediglich zwei Lkw-Zügen monierten die Ordnungshüter die Ladungssicherung. Die Lasterfahrer mussten nachsichern, erst danach durften sie ihre Tour fortsetzen. Im Bereich der kontrollierten Sprinter zeigte sich eine wesentlich höhere Beanstandungsquote. Nur drei der neun gestoppten Kleintransporter konnten beanstandungslos weiterfahren. Die Kollegen in den sieben übrigen Transportern mussten in Sachen Ladungssicherung nacharbeiten oder hatten die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Der Fahrer eines Schwertransporters musste für fast drei Stunden eine Zwangspause einlegen. Hier bemängelten die Verkehrsexperten die Genehmigungen. Erst die Zusendung einer neuen Genehmigung durch den Spediteur machte eine Weiterfahrt möglich. Letztlich mussten vier Holzlaster auf die Waage. Die Transporter waren offensichtlich überladen. Zwei Trucks kamen auf 44 Tonnen und einer auf 42 Tonnen. Sie überschritten damit deutlich die Maximalmasse von 40 Tonnen. Die durch die Überladungen eingesparten Fahrten stellt die Bußgeldstelle in Kassel den Speditionen in Form von sogenannten Verfallsverfahren in Rechnung. Insgesamt ein Betrag von rund 2.300 Euro.

Herborn: Einbruch in Juwelier scheitert -

In der Nacht von Montag (29.10.2018) auf Dienstag (30.10.2018) rückte das Juweliergeschäft in der Ottostraße in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr schafften es die Täter nicht gewaltsam die Geschäftstür zu öffnen. Die Polizei schätzt die Aufbruchschäden auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in der genannten Zeit in der Ottostraße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Mittenaar-Offenbach: Skoda am Fahrbahnrand touchiert -

Eine verkratzte und eingedellte Fahrertür blieb nach einer Unfallflucht in der Straße "Zum Weißen Stein" an einem Skoda zurück. Der schwarze Octavia parkte in der Zeit von Samstagnachmittag (27.10.2018), gegen 16.00 Uhr bis Sonntagmorgen (28.10.2018), gegen 09.15 Uhr zwischen den Hausnummern 13 und 15 am Fahrbahnrand. Beim Rangieren touchierte der bisher unbekannte Autofahrer die Tür und machte sich aus dem Staub. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Münchholzhausen: Roller in Münchholzhausen gestohlen und in Vollnkirchen wieder aufgetaucht -

In der Zeit von Sonntag (28.10.2018) bis Montag (29.10.2018) ließen Diebe in der Sonnenstraße einen Roller mitgehen. Die schwarze Maschine vom Hersteller "Derbi" stand in einem Hof. Die Diebe knackten das Schloss, starteten den Motor und machten sich auf und davon. Am Dienstagmorgen (30.10.2018) entdeckte eine Spaziergängerin den Roller in der Nähe des Radweges zwischen Hüttenberg-Vollnkirchen und Volpertshausen. Die Täter hatten ihn in einem Gebüsch entsorgt. Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Sonnenstraße beobachtet? Wem ist der Roller samt Fahrer später bei Hüttenberg-Vollnkirchen aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zu den Dieben machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56920 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56920.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Lahn-Dill Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Hindenburgstr. 21 35683 Dillenburg Tel.: 02771/907 120 Fax: 02771/907 129

E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei Twitter: www.twitter.com/polizei_mh