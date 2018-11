Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / - ...

- Absbest entsorgt - Einbrüche in Herborn, Dillenburg und Wetzlar - Zigarettenautomat und Geldspielautomaten geknackt - Diesel abgezapft - Schilder überfahren - Mülltonnen in Sinn angesteckt - ....

Eschenburg-Hirzenhain: Asbest in Container entsorgt -

Offensichtlich nutzte ein Umweltsünder die Gunst der Stunde und entsorgte seine Eternitplatten in einem Müllcontainer in der Faulchenstraße. Der Besitzer eines Hauses hatte auf seinem Grundstück einen Bauschutt-Container aufstellen lassen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte in der Nacht vom 16.11.2018 (Freitag) auf den 17.11.2018 (Samstag) seine Eternitplatten zerschlug und in den Container warf. Die Ermittler suchen nach Zeugen und fragen: Wer hat den Täter beim Entsorgen der Platten in den Container in der Faulchenstraße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Diebe im Pfarrsaal -

Auf Beute aus dem Pfarrsaal der Katholischen Gemeinde hatten es unbekannte Diebe am Wochenende abgesehen. Sie schlugen die Scheibe einer Tür ein, entriegelten sie und stiegen ein. Nach einer ersten Einschätzung der Gemeinde fehlen keine Wertsachen. Die Reparatur der Einbruchschäden wird etwa 500 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend (23.11.2018) und Samstagmorgen (24.11.2018) am Wilhelmsplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bischoffen-Niederweidbach: Zigarettenautomaten geknackt -

An der Gaststätte in der Straße "Am See" schlugen am Wochenende Zigarettendiebe zu. Zwischen Samstag (24.11.2018), gegen 23.00 Uhr und Sonntag (25.11.2018), gegen 08.00 Uhr hebelten sie einen Zigarettenautomaten von der Wand und versuchten ihn mit einem Brecheisen zu öffnen. Hierdurch wurde der Automat komplett zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Wohnungseinbrecher flieht -

Am Freitagabend (23.11.2018) versuchte ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Kleiberweg einzudringen. Gegen 21.45 Uhr hörte der Bewohner ein Scheibenklirren. Als er nachschaute, entdeckte er eine eingeschlagene Scheibe im Wintergarten und sah noch den Täter noch wegrennen. Der etwa 18 bis 20 Jahre alte Mann war schlank, zwischen 180 und 190 cm groß und mit einem türkisfarbenen Anorak, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen, bekleidet. Eine neue Scheibe wird etwa 200 Euro kosten. Zeugen, die den Täter am Freitagabend im Bereich des Kleiberwegs beobachteten oder denen Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang dort auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Hörbach: Laster überfahrt Verkehrsschilder -

Nach einer Unfallflucht am Abzweig der B 255 in Richtung Hörbach, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am frühen Donnerstagmorgen (22.11.2018), gegen 02.45 Uhr entdeckte eine Streife der Herborner Polizei den Schaden. Offensichtlich war ein Lkw vom Westerwald kommend nach rechts in Richtung Hörbach abgebogen und hatte dabei zwei Schilder auf der Verkehrsinsel überfahren. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn-Seelbach: Batterie gestohlen

Auf einem Abstellplatz auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne machten sich Unbekannte an einer Sattelzugmaschine der Marke "Iveco" zu schaffen. Im Zeitraum von Donnerstagabend (22.11.2018), gegen 17.00 Uhr und Freitagmorgen (23.11.2018), gegen 06.00 Uhr versuchten die Täter zunächst vergeblich den Kraftstofftank aufzubrechen. Anschließend schraubten sie das Batteriegehäuse des Lasters auf und ließen die etwa 350 Euro teure Batterie mitgehen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Spielautomaten geknackt -

Unbekannte Diebe suchten am frühen Montagmorgen (26.11.2018) die Spielothek im Industriegebiet "Untere Au" auf. Gegen 02.51 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und lösten den Alarm aus. Anschließend brachen sie insgesamt vier Geldspielautomaten auf und leerten die Geldschächte. Wieviel Beute sie machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Einbruchschäden summieren sich auf mindestens 1.000 Euro. Zeugen, die die Einbrecher beobachteten oder denen Personen oder Fahrzeuge am frühen Montagmorgen im Industriegebiet auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Sinn: Jugendliche stecken Mülltonne an -

Am Samstagabend (24.11.2018), gegen 22.45 Uhr steckten Jugendliche eine Mülltonne auf dem Gelände der Neuen Friedensschule an. Ein Zeuge beobachteten die drei oder vier jungen Männer, wie sie an einer in einem Verschlag stehenden Mülltonne zündelten und anschließend in Richtung Ortsmitte davonliefen. Die Feuerwehr rückte an und löschte zwei Mülltonnen. Angaben zur Schadenshöhe können momentan nicht gemacht werden. Weitere Angaben zu den Jugendlichen konnte der Zeuge nicht machen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Lahnau-Waldgirmes: Dieseldiebe am Hallenbad -

Rund 300 Liter Diesel zapften Diebe aus einer am Hallenbad abgestellten Sattelzugmaschine ab. Am Sonntag (25.11.2018), gegen 12.15 Uhr entdeckte eine Spaziergängerin den aufgebrochenen Tank. Einen Schlauch sowie einen 20 Liter Kanister ließen die Täter dort zurück. Offensichtlich hatten sich die Diebe gestört gefühlt und waren Hals über Kopf geflohen. Die Zugmaschine wurde am Freitagnachmittag (23.11.2018), gegen 14.00 Uhr dort abgestellt. Wann die Diebe sich an dem Laster zu schaffen machten, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein: BMW aufgebrochen -

In der Wiesenstraße brachen Diebe einen dreier BMW auf. Am Samstag (24.11.2018), zwischen 02.30 Uhr und 15.00 Uhr drangen die Täter in den Wagen ein, durchwühlten das Handschuhfach und griffen sich daraus einen Führerschein, Zulassungen sowie eine geringe Menge an Bargeld. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 200 Euro. Den Wert der Beute beziffert der Autobesitzer auf ca. 100 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Nauborn: Bewohnerin überrascht Einbrecher -

Mit dem Schrecken kam die Bewohnerin eines Hauses am frühen Sonntagmorgen (25.11.2018) in der Westerwaldstraße davon. Zwischen 04.50 Uhr und 05.00 Uhr hatte sich ein Dieb mit einer Leiter Zutritt zu einem Balkon im ersten Obergeschoss verschafft. Von dort aus drang er gewaltsam ins Haus ein. Eine Anwohnerin überraschte ihn, worauf der Mann floh. Er war zwischen 180 und 185 cm groß und von kräftiger Statur. Zur Tatzeit trug er eine helle Jacke. Zeugen, die den Täter am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Westerwaldstraße beobachteten oder denen der Mann dort schnell rennend aufgefallen ist, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Kratzer in Lack getrieben -

In der Nacht von Freitag (23.11.2018) auf Samstag (24.11.2018) machten sich Vandalen an einem grauen Golf zu schaffen. Der VW parkte zwischen 20.00 Uhr und 11.00 Uhr in der Nauborner Straße in Höhe der Hausnummer 52a. Jeweils in Wellenlinien brachten die Täter Kratzer auf der gesamten Länge beider Fahrzeugseiten in den Lack ein. Eine neue Lackierung wird mindestens 3.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

