Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / - ...

- Autoscheibe in Bicken eingeworfen und Delle in Autotür in Niederbiel getreten - Einbrecher knacken Geldspielautomaten in Wetzlarer Gaststätte -

Dillenburg -

--

Mittenaar-Bicken: Autoscheibe eingeworfen -

In der Leipziger Straße vergriffen sich Unbekannte an einem schwarzen Golf. Am frühen Donnerstagmorgen (07.02.2019), gegen 02.00 Uhr riss ein lauter Schlag Anwohner aus dem Schlaf. Unbekannte hatten einen Stein gegen eine Scheibe des Golfs geschleudert und offensichtlich zuvor versucht einen Aufkleber abzureißen. Der Schaden summiert sich auf rund 400 Euro. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen oder Personengruppen in diesem Zusammenhang am frühen Donnerstagmorgen in Bicken, nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Hermannstein: Geldautomaten in Gaststätte geknackt -

Geldspielautomaten in der Gaststätte "Zum Eck" gerieten am Donnerstagmorgen (07.02.2019) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 00.00 Uhr und 16.00 Uhr drangen sie Gewaltsam in die in der Aßlarer Straße gelegenen Kneipe ein und brachen die Automaten auf. Anschließend bedienten sie sich aus den Münzschächten und suchten mit einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld das Weite. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel: SB an Pkw -

Einen Schaden von rund 1.000 Euro ließ ein Unbekannter an einem roten 1-er BMW zurück. Mit einem Tritt in die Fahrertür des im Tannenweg geparkten Wagen brachte der Täter eine Delle in das Blech ein. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unbekannten in der Zeit von Mittwoch (06.02.2019), gegen 18.00 Uhr und Donnerstag (07.02.2019), gegen 07.30 Uhr im Tannenweg beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Täter machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

