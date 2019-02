Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / ...

Zugmaschine gestohlen / mehrere Autos zerkratzt / in Grillhütte eingebrochen / Touran touchiert und geflüchtet / betrunken Unfall verursacht

Dillenburg - Haiger-Haigerseelbach -Lkw-Zugmaschine gestohlen

Dreiste Diebe verschafften sich am Donnerstagabend (21.02.2019) Zutritt zu einem Firmengelände am Kalteiche-Ring. Auf dem Gelände koppelten sie einen Anhänger von der Sattelzugmaschine ab. Sie stahlen den weißen Iveco und verließen das Gelände durch das Haupteingangstor. Der gestohlene Lkw hat einen Wert von 90.000 Euro. Die Dillenburger Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr im Industriegebiet Kalteiche-Ring beobachtet? Wer kann Hinwiese zu dem gestohlenen Lkw, Typ AS 440 T/P machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- Auto auf Firmenparkplatz zerkratzt

Gleich dreimal machten sich Vandalen an einem blauen Opel Corsa-C zu schaffen. Am Dienstag (19.02.2019), Mittwoch (20.02.2019) und Freitag (22.02.2029) zerkratzten Unbekannte einen, auf dem Firmengelände in der Industriestraße abgestellten, Corsa. Die Dreisten zerkratzen die Fahrerseite und Beifahrertür, die Heckklappe, sowie die Motorhaube. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Guntersdorf - in Grillhütte eingebrochen

Zwischen Donnerstag (21.02.2019) und Sonntag (24.02.2019), 16:00 Uhr drangen Unbekannte in die Guntersdorfer Grillhütte in der Brückenstraße ein. Sie hebelten mehrere Türen auf, durchwühlten einen Kühlschrank und rissen ein Ofenrohr ab. Außerdem schlugen die Vandalen mehrere Fenster ein und zerstörten mit massiver Gewalt die Toilettenanlagen. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen- Touran touchiert und geflüchtet

Ein 18-jähriger VW-Fahrer fuhr am Samstag (23.02.2019) die Kreisstraße 389 von Dreisbach in Richtung Ehringshausen. In einer Linkskurve kam dem Touran-Fahrer auf seiner Fahrspur ein schwarzer VW Tiguan entgegen. Der Touran konnte nicht mehr ausweichen. Beide Autos stießen mit den Außenspiegeln zusammen. Der Tiguan-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle und ließ einen Schaden von 300 Euro zurück. Die Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall um 17:50 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zu dem schwarzen Tiguan machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- Hermannstein - betrunken Unfall verursacht

In der Nacht von Samstag (23.02.2019) auf Sonntag (24.02.2019) fuhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer von Blasbach in Richtung Hermannstein. Wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor der Mann die Kontrolle über seinen A1. Er fuhr nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen. In dessen Verlauf prallte er gegen die Schutzplankenabsenkung. Der Audi schleuderte in die Luft und landete letztendlich auf dem Fahrzeugdach. Das Auto wurde völlig zerstört. Die herbeigerufenen Polizisten stellten Alkoholgeruch bei dem Audi-Fahrer fest. Ein Arzt nahm dem leichtverletzen 25-Jährigen Blut ab. Er kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr über umherliegende Fahrzeugteile. Insgesamt entstand ein Schaden von 19.600 Euro. Den A1-Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seinen Führerschein stellten die Wetzlarer Ordnungshüter sicher.

Leun-Stockhausen- Audi zerkratzt

5.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem Audi im Lindenweg. Zwischen Donnerstag (21.02.2019) und Samstag (23.02.2019) suchten die Vandalen gleich zweimal das frei zugängliche Grundstück auf. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie die Beifahrerseite des vor der Garage geparkten weißen A4. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

