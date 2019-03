Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / ...

Corsa überschlägt sich / Wolfähnliches Tier aufgefunden / in Kellerverschlag eingebrochen / Dieseldiebe am Werk

Dillenburg - Eschenburg-Eibelshausen- Opel Corsa überschlägt sich

Heute Morgen, gegen 06:10 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Breitenbacher die Bundesstraße 253 von Simmersbach in Richtung Eibelshausen. In einer langgezogenen Linkskurve geriet der Corsa-Fahrer auf den rechten unbefestigten Seitenstreifen. Danach fuhr er über die Verkehrsinsel am Abzweig Eibelshausen, geriet auf eine Wiese neben der Straße und überschlug sich mehrfach. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Der Corsa hat nur noch Schrottwert. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro.

Herborn- Wolfähnliches Tier tot aufgefunden

Am Donnerstagabend (28.02.2019), 23:25 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Butzbacher Autobahnpolizei ein totes Tier neben der Fahrbahn. Zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen in Fahrtrichtung Süden stellten die Ordnungshüter ein totes Tier fest. Ob es sich hierbei um einen Hund oder tatsächlich um einen Wolf handelt, müssen Untersuchungen ergeben. Hierzu schalteten die Butzbacher Polizisten das Hessische Umweltministerium ein.

Wetzlar- in Kellerverschlag eingebrochen

Unbekannte Diebe machten sich zwischen Sonntag (20.01.2019), 17:00 Uhr und Donnerstag (28.02.2019), 14:00 Uhr an einem Vorhängeschloss eines Kellerverschlags zu schaffen. Sie brachen das Schloss auf und drangen in den Keller in der Taunusstraße ein. Die Einbrecher stahlen einen Fahrradsattel und eine Gepäckträgertasche samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein- Dieseldiebe am Werk

Der Scania R410 parkte im Dillfeld in der ersten Straße hinter dem Bahnübergang von Hermannstein kommend. Zwischen Donnerstag (28.02.2019) und Freitag (01.03.2109) machten sich unbekannte Diebe an dem Tank des Scania zu schaffen. Sie schraubten den Tankdeckel auf und zapften 250-300 Liter Diesel ab. Der Schaden wird auf 350 Euro beziffert. Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 21:00 Uhr und 02:30 Uhr im Dillfeld beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

