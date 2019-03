Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / - ...

- Inlineskater stürzt - Glasscheibe an Bushaltestelle eingeschlagen - Dieb greift sich Geldbörse aus Ford Focus -

Dillenburg

--

Wetzlar-Naunheim: Skater trifft auf Skoda -

Bei einem Ausparkmanöver erschreckte eine Autofahrerin gestern Abend (19.03.2019) einen Inlineskater. Der Skater stürzte und musste im Wetzlarer Krankenhaus behandelt. Gegen 18.30 Uhr rangierte die 72-jährige Fahrerin eines Skoda in der Straße "Mühle" rückwärts aus einer Parklücke. Gleichzeitig passierte ein 51-Jähriger auf Inlineskates die Stelle. Der Skater wich aus und stürzte ohne den Skoda zu berühren zu Boden. Beim Aufprall zog sich der in Netphen lebende Skater eine Kopfplatzwunde zu. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Verletzten und brachte ihn anschließend ins Wetzlarer Krankenhaus.

Wetzlar-Hermannstein: An Bushaltestelle randaliert -

Einen Schaden von rund 700 Euro ließen Unbekannte an der Bushaltestelle "Blasbacher Straße" zurück. Wann genau die Täter die mittlere Glasscheibe des Haltestellenhäuschens einschlugen, kann momentan nicht gesagt werden. Der Schaden wurde am Dienstagabend (19.03.2019), gegen 17.40 Uhr entdeckt. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Geldbörse aus Ford gestohlen -

Auf Umwegen ließ ein Langfinger aus einem Ford Focus ein Portemonnaie mitgehen. Am gestrigen Dienstag (19.03.2019) stellte das Opfer einen Ford Transit unverschlossen in der Franz-Schubert-Straße, in Höhe eines Wirtshauses, ab. Gegen 22.30 Uhr bemerkte er, dass das Portemonnaie aus einem Ford Focus verschwunden war. Die Polizei geht davon aus, dass der Dieb die Türen des nicht verschlossenen Transits öffnete und hieraus den Schlüssel für den Focus klaute. Mit diesem öffnete er den direkt neben dem Transporter stehenden Focus und griff sich aus der Mittelkonsole die Geldbörse. Dem Dieb fielen unter anderem Bargeld, Kundenkarten und Bankkarten im Wert von ca. 250 Euro in die Hände. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

