Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / - ...

- Zeugen nach Unfallflucht in Kölschhausen gesucht - Polo im Parkhaus und Benz in der Siechhofstraße zerkratzt - Fassade im Karl-Kellner-Ring beschädigt -

Dillenburg -

--

Ehringshausen-Kölschhausen: Zaun beschädigt -

Die Herborner Polizei bittet nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "An der Waage" um Mithilfe. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass zwischen dem 25.03.2019 (Montag), gegen 18.00 Uhr und dem 26.03.2019 (Dienstag), gegen 08.00 Uhr ein Fahrzeugführer gegen den Metallzaun eines Grundstückes fuhr. Ein Element wurde beschädigt. Die Reparatur kostet rund 500 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Im Parkhaus verkratzt -

Auf dem untersten Parkdeck des Parkhauses am Forums ließen Unbekannte Lackschäden an einem weißen VW Polo zurück. Am Dienstag (26.03.2019), zwischen 08.15 Uhr und 13.10 Uhr trieben die Täter vermutlich mit einem Schlüssel Kratzer in Höhe der Türgriffe der Beifahrerseite. Eine neue Lackierung wird etwa 1.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Beschädigungen an Fassade -

Die Fassade eines Wettbüros im Karl-Kellner-Ring geriet am Wochenende in den Fokus unbekannter Vandalen. Im Zeitraum von Samstagabend (23.03.2019), gegen 20.00 Uhr und Montagabend (25.03.2019), gegen 19.00 Uhr schlugen oder traten die Täter gegen die Isolierummantelung der Lüftungsanlage. Zudem drückten sie den Briefkasten ein und rissen ein Werbeschild ab. Die Höhe der Sachschäden steht noch nicht fest. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Niedergirmes: Daimler zerkratzt -

Auf rund 1.000 Euro beläuft sich der Lackschaden, den Vandalen an einem schwarzen Mercedes CLK zurückließen. Der Benz parkte in der Siechhofstraße in Höhe der Hausnummer 18, als die Täter den Lack mit einem spitzen Gegenstand rundherum verkratzten. Zeugen, die die Vandalen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (6441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56920 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56920.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Lahn-Dill Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Hindenburgstr. 21 35683 Dillenburg Tel.: 02771/907 120 Fax: 02771/907 129

E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei Instagram: https://instagram.com/polizei_mh