Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill / Kind ...

Kind bei Unfall leicht verletzt / Werkzeuge aus Kleinbussen gestohlen

Dillenburg - Dillenburg- Kind bei Unfall leicht verletzt

Eine 30-jährige BMW-Fahrerin war am Mittwoch (19.09.2018) gegen 13:15 Uhr in der Jahnstraße unterwegs. An der Einmündung wollte sie nach links in die Hof-Feldbach-Straße einbiegen. Ein 8-jähriges Kind fuhr mit seinem Fahrrad über den dortigen Zebrastreifen. Die aus Dillenburg stammende Fahrzeugführerin übersah das Mädchen. Auf dem Zebrastreifen touchierte die Dillenburgerin die 8-Jährige auf dem Fahrrad. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten aus Dillenburg fest, dass die Unfallfahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie händigte den Ordnungshütern einen gefälschten Führerschein aus. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Urkundenfälschung ermittelt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 520 Euro.

Herborn-Burg und Ehringshausen-Kölschhausen -Werkzeug aus Kleinbus gestohlen

Herborn-Burg

Dreiste Diebe stahlen mehrere Werkzeuge aus einem Kleintransporter. Der Citroen parkte in der Burger Hauptstraße. Im Zeitraum von Dienstag (18.09.2018) bis Mittwoch (19.09.2018) manipulierten die Gauner an dem Schloss des Kleintransporters und drangen in das Fahrzeug ein. Aus dem Innenraum entwendeten sie neben Elektrogeräten auch Sägewerkzeug und Schleifwerkzeug. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.Wer hat die Diebe zwischen 20:30 Uhr und 06:30 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Kölschhausen

Zwischen Dienstag (18.09.2018), 22:00 Uhr und Mittwoch (19.09.2018) brachen Unbekannte einen weißen Kleinbus in der Straße "Am Hofacker" auf. Aus dem Inneren des VW stahlen sie mehrere Werkzeuge. Neben Bohrmaschine, Akkuschrauber und Schlagschrauber, wurde noch Pressmaschine mit Backen entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von 5.000 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56920 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56920.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Lahn-Dill Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Hindenburgstr. 21 35683 Dillenburg Tel.: 02771/907 120 Fax: 02771/907 129

E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei Twitter: www.twitter.com/polizei_mh