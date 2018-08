Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Schaden an der Autoscheibe; Fahrraddiebstahl; Unfallflucht in der Rheinstraße; Unfälle führen zu Behinderungen auf der Stadtautobahn

Marburg-Biedenkopf - Cyriaxweimar - Schaden an der Autoscheibe

Mit einem spitzen Gegenstand, eventuell durch einen Stein oder einen Stock oder auch durch die Kugel eines Luftgewehrs entstand an der Scheibe der Beifahrertür ein Schaden. Der betroffene VW Polo parkte zur Schadenszeit von Sonntag auf Montag, 13. August in der Cyriaxstraße am Fahrbahnrand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Marburg - Fahrraddiebstahl

Der Dieb schaffte es, das stabile Faltschloss zu knacken und das damit am Fahrradständer festgemachte Scott Scale Mountainbike mitzunehmen. Das schwarze Bike im Wert von 500 Euro stand zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Donnerstag und 17 Uhr am Samstag, 11. August in der Gutenbergstraße beim Haupteingang zum Fachbereich der Psychologie der Universität. Hinweise zum Diebstahl und zum Verbleib des Rades bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Unfallflucht in der Rheinstraße

Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen einer Unfallflucht vom Montag, 13. August, zwischen 12 und 12.55Uhr. Unfallort war der Parkplatz eines Restaurants in der Rheinstraße. Beschädigt wurde ein grauer VW Golf Plus hinten rechts. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer/Fahrerin. Wer hat den Unfall, der mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver passierte, gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Unfälle führen zu Behinderungen auf der Stadtautobahn

Zwei Unfälle innerhalb von knapp 40 Minuten führten am Montag, kurz vor Mittag zu Verkehrsbehinderungen auf der Stadtautobahn. Zwei Beteiligte erlitten eher leichtere Verletzungen. Es gab einen beträchtlichen Sachschaden und vermutlich mehrere Totalschäden. Die Stadtautobahn war über zwei Stunden gesperrt. Ab 11.55 Uhr blockierten ein schwarzer Mercedes und ein blauer Opel Corsa die Stadtautobahn Richtung Gießen zwischen den Anschlussstellen Marburg Afföllerstraße/Messe und Marburg Hauptbahnhof. Die 29-jährige Opelfahrerin benutzte den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Die 53-jährige Daimlerfahrerin fuhr von der Afföllerstraße aus auf die Autobahn auf. Beim Beschleunigen verlor sie die Kontrolle. Das Heck des Mercedes brach aus und es kam trotz des versuchten Ausweichmanövers der Opelfahrerin zur Kollision. Der Opel prallte gegen die Mittelleitplanke. An beiden Autos entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 17.000 Euro. Die Opelfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Um etwa 12.35 Uhr, also noch während der Unfallaufnahme, krachte es an der Anschlussstelle Cölbe/Wehrda nach Gießen. Entgegen der ersten Meldungen, handelte e sich nicht um einen sogenannten Alleinunfall. Der Opel einer 28 Jahre alten Fahrerin kollidierte aus noch nicht feststehenden Gründen mit einem Wohnmobil und prallte dann gegen die Leitplanke. Ein Rettungswagen brachte die eher leicht verletzte 28 Jahre alte Opelfahrerin ins Krankenhaus. An ihrem Opel entstand ein erheblicher Frontschaden. Am beteiligten silbernen Wohnmobil brach die Achse und es entstanden weitere Schäden auf beiden Fahrzeugseiten. Der Schaden am Wohnmobil dürfte fünfstellig sein. Das mit dem Mobil fahrende Ehepaar aus Wiesbaden im Alter von 68 und 63 Jahren blieb unverletzt. Für die anlässlich der Unfallaufnahmen und die nötigen Abschleppungen notwendige Vollsperrung gab es bis kurz nach 14 Uhr Behinderungen auf der Stadtautobahn.

