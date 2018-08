Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Schaden fiel abends auf; Schwarzer VW Fox beschädigt; Trekkingrad gestohlen; Einbruchsversuch in der Schützenstraße; Dreifacher Schaden am Auto

Marburg-Biedenkopf - Amöneburg - Schaden fiel abends auf

Erst am Abend fiel der Caddybesitzerin der Kratzer am vorderen rechten Radkasten auf. Nach ihrer Meinung kann der Schaden nur während des Einkaufs im Edeka-Markt passiert sein. Der silberne Caddy parkte am Donnerstag, 09. August, etwa von 10 bis 10.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße Am Hollerborn. Im Anschluss stand der vor dem Einkaufen unbeschädigte Wagen dann in der von-Estrees-Straße. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt wegen der Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428/93050.

Kirchhain - Schwarzer VW Fox beschädigt

Als ein 69 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis am Samstag, 11. August, um 11.30 Uhr auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in der Fuldaer Straße zu seinem schwarzen VW Fox zurückkehrt, bemerkt er den eingeklappten Außenspiegel der Fahrertür. Er prüft den Spiegel, stellt keinen Schaden fest und klappt ihn wieder aus. Wegen des fehlenden Schadens hatte r den Wagen nicht weiter überprüft. Erst zwei Tage später fällt dem Mann eine kleine Delle im unteren Bereich der Fahrertür auf. Diesen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro bringt er mit dem eingeklappten Außenspiegel in einen Zusammenhang. Die mutmaßliche Unfallzeit der Unfallflucht auf dem Parkplatz war demnach am Samstag zwischen 09 und 11.30 Uhr. Wer hat in der fraglichen Zeit auf dem Herkulesparkplatz einen Unfall gesehen, durch den an dem geparkten schwarzen Kleinwagen ein Schaden entstand? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Wallau - Trekkingrad gestohlen

Vom Fahrradabstellplatz an der Bahnhaltestelle Wallau in der Hohen Straße stahl ein Dieb ein blau weißes Scott Sportster P 2. Das Trekkingrad hat einen Wert von fast 800 Euro. Vom Rad und vom Kettenschloss fehlt jede Spur. Der Diebstahl war zwischen 15.30 Uhr am Samstag und 17 Uhr am folgenden Montag, 13. August. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Niederweimar - Einbruchsversuch in der Schützenstraße

Die Hebelspuren an einem Fenster der Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße waren eindeutig. Tatsächlich hielt das Badezimmerfenster aber dicht und den Einbrecher draußen. Der Schaden am Fenster ist gering. Die Tatzeit des versuchten Einbruchs steht nicht fest. Die Tat kann frisch sein aber durchaus auch mehrere Wochen zurückliegen. Die Bewohner stellten die Spuren am Sonntag, 12. August fest. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Bad Endbach - Dreifacher Schaden am Auto

Nachdem er nun zum dritten Mal Opfer einer Sachbeschädigung seines Autos war, entschloss sich der 50-jährige Besitzer zur Anzeigenerstattung. Betroffen war sein grauer C-Klasse Daimler. Der Wagen parkte in allen Fällen in der Liebigstraße. Dem Mann entstand ein Gesamtschaden von mittlerweile mehr als 1000 Euro. Es fing bereits im Jahr 2015 mit zerkratzten Türen auf der Fahrerseite an. Vom 13 auf den 14 Juli diesen Jahres riss man den Mercedesstern ab und vom 13 auf den 14 August verkratzte man erneut auf der Fahrerseite beide Türen. Wer kann sachdienliche Angaben zu diesen Sachbeschädigungen machen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Martin Ahlich

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Raiffeisenstraße 1 35043 Marburg Telefon: 06421-406 120 Fax: 06421-406 127

E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de/ppmh