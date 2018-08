Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Einbrüche; Unsichere Fahrweise und zittrige Hände; Roller aufgefallen

Marburg-Biedenkopf - Einbrüche

1. Stadtallendorf - Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch

In der Nacht zum Mittwoch, 15. August, gab es in der Straße Am Hallenbad einen versuchten Einbruch in eine Sprachschule und in der Bahnhofstraße einen vollendeten Einbruch in ein Geschäft für Tierbedarf. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, steht derzeit nicht sicher fest. Der oder die Täter des Einbruchsversuchs in die Sprachschule richteten durch die Hebeleien an der Hintertür und einem Fenster einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Sie kamen weder durch diese Öffnungen noch durch ein gekipptes Oberlicht, wo sie es auch versuchten, ins Gebäude. Der Einstieg in die Filiale für Tierbedarf gelang durch eine aufgebrochene Tür. Das Büro wurde durchsucht, die Kasse versucht aufzubrechen. Die Täter erbeuteten Bargeld und entkamen unerkannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3000 Euro. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der Nacht zum Mittwoch, zwischen 18 und 08.40 Uhr. In der Bahnhofstraße und/oder der Straße Am Hallenbad verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Einbrü-chen im Zusammenhang stehen könnten? Wer hat entsprechende Geräusche gehört und dabei Personen oder Fahrzeuge gesehen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Marburg - Eindringling schlug Scheibe ein

Durch eine eingeschlagene Scheibe stieg ein Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Wehrdaer Weg ein. Der Täter demontierte einen Schrank und ließ ihn letztlich im Flur der Wohnung stehen. Möglicherwiese störten zufällig hinzukommende Zeugen den Täter, der unerkannt entkam. Der Einbruch war am Mittwoch, 15. August, zwischen 13 und 20.15 Uhr. Es entstand ein geringer Sachschaden, Beute machte der Täter nicht. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

3. Biedenkopf - Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus war die Hospitalstraße, Tatzeit, Dienstag, 14. August, zwischen 13 und 15.30 Uhr. Der Einstieg erfolgte durch die aufgebrochene Haustür. Aus dem offensichtlich durchsuchten Haus fehlt der kleinen Möbeltresor mit dem darin liegenden Bargeld. Der Gesamtschaden durch den Einbruch beläuft sich auf mehr als 2000 Euro. Bislang liegen keine Hinweise zu der Tat vor. Wer hat zur Tatzeit in der Hospitalstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

4. Biedenkopf - Einbruch in Gartenhütte - Viel schaden - keine Beute Der Stacheldraht war durchtrennt, der Zaun umgedrückt, eine Holztür am Rahmen auf Schlosshöhe gesplittert und eine Metalltür an einer Ecke bis zur Öffnung der Tür massiv hochgebogen. Diese Schäden hinterließ ein Einbrecher "In den Erlen" an einem Gartengrundstück und dem darauf stehenden Gartenhaus. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Sonntag, 12 un d12.30 Uhr am Mittwoch, 15. August. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

5. Langendorf - Vandalismusschäden nach gescheitertem Einbruch

Der verdrehte Bewegungsmelder und die Hebelspuren an der Eingangstür zum Jugendhaus in der Schulstraße sind eindeutig und zeugen von einem versuchten Einbruch. Die Tür widerstand jedoch erfolgreich und hielt den Täter draußen. Als Berechtigte am Montag, 13. August, um 08 Uhr eintrafen, war zudem die Verkabelung der Satellitenschüssel abgerissen und das LNB zerstört. Ein ursprünglich in einer Lagerhütte der Jugendfeuerwehr liegendes sogenanntes Standrohr lag ebenso wie der zuvor auf dem Grundstück stehende Metallgrill im nahen Bach. Zuletzt unbeschädigt war alles am Samstag, 11. August, um 20 Uhr. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Unsichere Fahrweise und zittrige Hände

Die Kontrolle des Pkw erfolgte, weil der Streife der Polizei Stadtallendorf die unsichere Fahrweise auffiel. Als die Fahrerin aus dem Ostkreis am Mittwoch, 15. August, um 08.15 Uhr, die Fahrzeugpapiere aushändigte, zitterten ihre Hände auffallend. Durchgeführte Tests reagierten schließlich positiv, sodass sie ihre ursprüngliche Aussage, vor der Fahrt keine Drogen konsumiert zu haben, relativierte und den Genuss eines Joints am Vorabend einräumte. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und beendete die Fahrt. Die Frau konnte keinen Führerschein vorzeigen. Sie fuhr nach den Ermittlungen nicht zum ersten Mal unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Cölbe - Roller aufgefallen

Die beiden Männer auf dem Roller hatten einen Helm auf. Das war aber auch das einzige positive bei der Kontrolle, denn ansonsten gab es reihenweise Verstöße. Der Roller fuhr trotz der Besetzung mit zwei Menschen gute 50 km/h statt der zugelassenen 25 km/h. Der Roller war also manipuliert, sodass die Betriebserlaubnis erloschen ist. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand zudem unter Drogeneinfluss. Sowohl im Roller als auch in der Kleidung des Sozius fanden die Beamten Betäubungsmittel in geringen Mengen. Der Regionale Verkehrsdienst hatte den Roller am Dienstag, 14. August um 16 Uhr in Cölbe angehalten. Die Männer mussten nach der Sicherstellung des Rollers zu Fuß gehen, wobei die Polizei den Fahrer erst nach der Blutprobe entließ.

