Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Nach dem gestrigen erfolgreichen Enkeltrick (sieh Presseinformation der Polizei Marburg von heute) gab es am heutigen Tag erneute Anrufe von Betrügern. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Betrüger heute leer aus. Beide Anrufe waren in Marburg. In einem Fall war ein Rentnerehepaar betroffen. Die Frauenstimme am Telefon erklärte, sie sei vom Amtsgericht Hamburg und wollte wissen, ob das Ehepaar informiert sei über die bevorstehende Sper-rung des Kontos? Die Seniorin machte jetzt genau das Richtige - sie beendete das Gespräch an dieser Stelle. Die Frau sprach zwar akzentfreies Deutsch und die angezeigte Telefonnummer begann mit der tatsächlichen Telefonvorwahl für Hamburg, aber trotzdem ist in diesem Fall davon auszugehen, dass hier Betrüger am Telefon waren. "Warum sollte ein Hamburger Amtsgericht in Marburg anrufen und sich nach einer bevorstehenden Kontosperrung erkundigen? Das macht gar keinen Sinn! Wahrscheinlich war die Anruferin auf die Kontodaten ihres vermeintlichen Opfers aus." Betrüger können durch technische Möglichkeiten jede Telefonnummer "herstellen" und im Display erschienen lassen. Man kann also nie sicher sein, ob die im Display angezeigte Rufnummer echt ist, ob tatsächlich aus dem Ort angerufen wird, den die Nummer suggeriert und ob sich dahinter tatsächlich der angebliche Anrufer verbirgt. Meistens sind die Nummern erfunden. Im zweiten Fall gab sich der Anrufer, ohne seinen Namen zu nennen, als Sohn aus. Er wählte die Story mit dem soeben erlittenen Verkehrsunfall und der Notwendigkeit der Schadensbegleichung zur Ver-meidung von Punkten in Flensburg. Er wollte 30.000 Euro! Die ihr gänzlich unbekannte Stimme und die Kenntnis über den Enkeltrick ließen die Seniorin stutzig werden und schließlich auflegen.

Die Polizei bittet nochmals ausdrücklich darum, besondere Vorsicht walten zu lassen, sobald es am Telefon plötzlich um Geld oder persönliche Daten, wie z.B. Kontodaten geht.

- Niemals Geld an Fremde übergeben oder auf Konten, insbesondere bei ausländischen Banken überweisen oder transferieren. - Absolut überhaupt keine persönlichen Daten am Telefon preisgeben - Rufen Sie beim angeblichen Anrufer zurück. Beenden Sie dazu das vorherige Gespräch durch bewusstes Auflegen des Hörers und wählen Sie anschließend die selbst herausgesuchte oder bekannte Telefonnummer. rücken Sie für den Rückruf nicht die Rückruftaste.

Marburg - Einbrüche in Schlossbergcenter geklärt - Täterin stellte sich (Bezug zur Presseinformation der Polizei Marburg v. 13. August)

Die Einbrüche in das Schlossbergcenter und die dortigen Geschäfte ist geklärt - die Täterin stellte sich bei der Polizei und räumte die Einbrüche ein. Die Einbrüche im Schlossbergcenter waren in der Nacht zum Sonntag, 12. August. Betroffen waren neben dem Schlossbergcenter noch mehrere der dortigen Geschäfte. Nach ersten Ermittlungen fehlten in einem Laden Uhren und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Feststellung der Art und des Umfangs der Beute war insgesamt wegen der umgeworfenen Ständer und Auslegewaren nur schwer möglich. Nach ersten Schätzungen beläuft sich allein der Sachschaden ebenfalls auf mehrere Tausend Euro. In der Nacht zum Dienstag, 14. August, meldete sich eine 18 Jahre junge, wohnsitzlose Frau am Hauptbahnhof bei einer Streife der Polizei Marburg. Die zu dieser Zeit mit laut Alkotest 1,4 Promille alkoholisierte Frau räumte ungefragt ein, die Einbrüche im Schlossbergcenter begangen zu haben. Nach den Ermittlungen am Dienstag, geht die Kripo Marburg davon aus, dass sie für diese Einbrüche tatsächlich verantwortlich ist. Sie hatte noch einen kleinen Teil der Beute aus den Einbrüchen bei sich. Die übrige Beute will die polizeibekannte Frau auf ihrem Weg nach der Tat nach und nach entsorgt haben. Die Suche danach blieb erfolglos. Ausreichende Haftgründe lagen noch nicht vor, sodass die Kripo die Frau mittlerweile wieder entließ.

Lohra - Unfallflucht auf EDEKA-Parkplatz

Nach einer Unfallflucht auf dem EDEKA-Parkplatz in der Konrad-Gaul-Straße am Mittwoch, 15. Au-gust, zwischen 13.30 und 13.45 Uhr sucht die Polizei nach Zeugen. Beschädigt wurde ein grauer VW Golf an der Fahrerseite an beiden Türen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1800 Euro. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

