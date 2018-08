Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Einbrüche; Mini beschädigt; Exhibitionist; Graffiti

Marburg-Biedenkopf - Breidenbach - Gartenhütten aufgebrochen

Gleich mehrere Hütten der Kleingartenanlage unterhalb des Friedhofs in der Verlängerung der Maurerstraße waren Ziel von Einbrechern. Die Einbrüche ereigneten sich in der Nacht zum Dienstag, 21. August. Der oder die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Gartenhäuser. Nach ersten Sichtungen nahmen die Täter wahllos die verschiedensten Sachen mit. Art und Umfang der Sachschäden und der etwaigen Beute stehen nicht fest. Wer hat in der Kleingartenanlage oder im unmittelbaren Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Biedenkopf - Kellereinbruch misslungen

In der Donauschwabenstraße deuten die Hebelspuren an der Kellertür auf einen versuchten, aber misslungenen Einbruch in das Einfamilienhaus hin. An der Tür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Einbruchsversuch war von Montag auf Dienstag, 21. August, zwischen 13 und 09.30 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen in der Straße gemacht? Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0

Roth - Einbruch in Sportheim

Ein Einbrecher brach die Holztür zum Sportheim in der Lahntalstraße auf und stahl aus dem Kühlschrank eine Kiste Limonade. Im Haus hatte der Täter weitere Türen beschädigt. Die Flucht ging zumindest über die Zubringerstraße, denn dort lag ein Teil der Beute. Die Kripo Marburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 21 Uhr am Montag und 11.55 Uhr. Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Einbruch in Gartenhütte

Zwischen 11:00 Uhr, am Sonntag 19. und 15.30 Uhr am Montag, 20. August drang ein Einbrecher in eine Gartenhütte unterhalb des Dappesboden ein. Dem Garten Besitzer entstand ein Gesamtschaden von mindestens 450 Euro. Aus der Hütte fehlen Geschirr und Handtücher. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg - Türgriff am Mini beschädigt

Der silberne BMW Mini stand am Freitag, 10. August nur knapp 45 Minuten am Tatort in der Landgraf-Philipp-Straße. Als die Fahrerin um 19.45 Uhr zu ihrem Auto kam bemerkte sie das beschädigte Türschloss auf der Fahrerseite. Die Griffverkleidung war abgerissen und das Schloss vermutlich durch Einstechen unbrauchbar. Der Gesamtschaden am Mini beträgt 1500 Euro. Derzeit steht nicht fest, ob es hier um einen versuchten Autodiebstahl oder um einen Einbruch in das Auto ging. Möglicherweise wurden der oder die Täter bei der Tat gestört. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Vorfall im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Exhibitionist im Alten Botanischen Garten

Die Kripo Marburg bittet um Hinweise zu einem Exhibitionisten, der sich am Dienstag, 21. August, gegen 16.50 Uhr im Alten Botanischen Garten aufhielt und zwei 22-jährige Studentinnen belästigte. Die jungen Frauen sahen den Gesuchten zuvor noch mit einem Mann sprechen. Dieser Zeuge hatte eine graue Jogginghose und ein blaues T-Shirt mit "Supermann" Aufdruck an. Der korpulente, zwischen 1,65 und 1,75 Meter große Exhibitionist war über 50 Jahre alt, wirkte glatzköpfig und trug dunkle Kleidung. Wer war zur Tatzeit noch im Alten Botanischen Garten, hat die beschriebenen Männer gesehen und kann dazu weitere Angaben machen? Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung der Männer führen könnten? Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Graffiti

Die Polizei Stadtallendorf ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung durch Graffiti und bittet um sachdienliche Hinweise. Tatort ist die am Durchgang zur Straße "Hinter der Post" gelegene Hauswand eines Geschäfts in der Marktstraße. Tatzeit war zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 14.45 Uhr am Dienstag, 21. August. Die mit brauner Farbe aufgesprühten Schriftzeichen sind jeweils etwa 50 Zentimeter hoch und erstrecken sich über eine Breite von 2 Metern. Die Beseitigung der Farbschmierereien dürfte mehrere Hundert Euro kosten. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

