Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Zwei Unfälle am gleichen Ort - Zwei Autos im Graben; Diskobesuch endet mit Festnahme; Drei Einbrüche; Festnahmen nach Sachbeschädigungen; Umgebaute Baubude abgebrannt

Marburg-Biedenkopf - Bracht/Schönstadt - Zwei Autos im Graben

Am heutigen Montagmorgen (27. August; gegen 08 Uhr) passierten auf der Kreisstraße zwischen Bracht und Schönstadt kurz hintereinander zwei Unfälle. Eine Autofahrerin kam zur Untersuchung der eher leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Sie hatte sich mit ihrem Auto überschlagen. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Eine 24 Jahre alte Frau aus Korbach war mit ihrem Renault Kangoo auf dem Weg nach Marburg. In den Kurven der Kreisstraße zwischen Bracht und Schönstadt geriet der Wagen ins Schleudern und im weiteren Verlauf von der Straße ab in den Graben. An einem Wasserdurchlass überschlug sich der Wagen dann und landete wieder auf der Fahrbahn, wo er auf dem Dach leigenblieb. Der Unfall war gerade passiert und erste Helfer hatten angehalten als ein 39 Jahre alter Mann aus Frankenberg offenbar überreagierte und dadurch mit seinem Auto, einem Toyota Corolla im Graben landet. Der Toyota blieb schwer beschädigt im Graben liegen. An beiden Fahrzeugen entstanden vermutlich wirtschaftliche Totalschäden. Abschleppunternehmer bargen die Autos. Die Polizei lenkte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Marburg - Diskobesuch endet mit Festnahme

Weil er trotz eindeutiger, ablehnender Ansagen seine Finger nicht von einer 19-Jährigen lassen konnte und sie immer wieder berührte, endete ein Diskobesuch für einen 20-Jährigen mit der Festnahme, einer Blutprobe und einer Anzeige wegen sexueller Belästigung. Die junge Frau hatte in der Nacht zum Sonntag, 26. August den Sicherheitsdienst informiert, der den Mann daraufhin festhielt und der Polizei übergab.

Einbrüche

1. Kirchhain - Zeugen störten Einbrecher

Die Polizei fahndete nach einem gemeldeten Einbruch nach den flüchtigen Tätern und überprüfte noch in Tatortnähe fünf Personen im Alter zwischen 14 und 23 Jahren. Ob es sich bei diesen um die Personen handelt, die über den Zaun auf das Betriebsgelände einer Baustofffirma in der Niederrheinischen Straße geklettert waren und dort versucht hatten, drei Säck a 25 Kilogramm Zierkies über den Zaun zu werfen, bedarf weiterer Ermittlungen. Laut Zeugenaussagen hatten fünf bis sechs Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren nach ihrer Entdeckung die Beute liegen lassen, waren über den Zaun gekletterten und geflüchtet.

2. Biedenkopf - Einbrüche in Gartenhütten

Die Polizei ermittelt nach Einbrüchen in den Kleingartenanlagen Am Erpel und In den Erlen und bittet um sachdienliche Hinweise. "In den kleinen Erlen" hebelten der oder die Täter vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 26. August das Tor eines Gartengeländes auf, brachen dann die Tür zum Gerätehaus auf und durchsuchten das Holzhüttchen. Nach ersten Sichtungen fehlt allerdings nichts. Der Einbruch in der Kleingartenanlage Am Erpel war zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am Sonntag, 26. August. Hier hoben der oder die Täter das Gartentor kurzerhand aus der Angel und brachen dann die Schlösser zum Gerätehaus, der Toilette und dem Gartenhaus auf. Trotz der offensichtlichen Durchsuchungen fehlt nach ersten Überprüfungen auch in diesem Falle nichts. Wer hat generell, jedoch insbesondere zu den Tatzeiten in den Kleingartenanlagen verdächtige Personen gesehen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

3. Wehrda - Einbrecher stehlen Musikinstrumente

In der Nacht zum Sonntag, 26. August, gingen Einbrecher zwischen 01 und 02 Uhr buchstäblich durch die Wand und verschafften sich so Zugang in die Lagerhalle eines Fachbetriebs für Musikinstrumente. Der oder die Täter ließen sich nicht von der ausgelösten Alarmanlage abhalten. Durch das gewaltsame Eindringen entstand allein ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Da das genaue Ausmaß der Beute noch nicht feststeht, lässt sich der Wert der etwaig erbeuteten Musikinstrumente derzeit noch nicht beziffern. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat zur Tatzeit in der Nacht zum Sonntag, 26. August, zwischen 01 und 02 Uhr im Industriegebiet in Wehrda, in der Industriestraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat dort in dieser Zeit Fahrzeuge gesehen? Wo befindet sich ein Transportfahrzeug mit geladenen Musikinstrumenten? Wo tauchen plötzlich Blechblasinstrumente auf? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Polizei nimmt Sachbeschädiger fest

Zwei junge Männer und eine junge Frau stehen unter dem Verdacht, in der Nacht zum Samstag, 25. August, in der Spaltanlage und im Iglauer Weg Sachbeschädigungen begangen zu haben. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Zum Verhängnis wurde den Tatverdächtigen im Alter von 16, 19 und 21 Jahren eine Videoaufzeichnung an einem der Tatorte. Anhand der Aufzeichnung erkannte die Polizei bei der Fahndung zwei der Gesuchten und nahm sie fest. Die weiteren Ermittlungen führten zum Dritten, der nach telefonischer Aufforderung freiwillig zur Polizei kam. Das nur leicht alkoholisierte Trio beschädigte Verkehrsschilder, ein Dixi-Klo und Parkpoller, wobei die beiden 16 und 19 Jahre jungen Männer die Taten einräumten, die 21-jährige Frau die Beteiligung leugnete und nur dabei gewesen sein will. Die Ermittlungen dauern an.

Biedenkopf - Umgebaute Baubude abgebrannt

Am Sonntag, 26. August, brannte es um kurz vor Mitternacht im Feld der Dexbacher Straße Richtung Stachelberg. Eine zum Freizeitdomizil umgebaute ehemalige Baubude brannte komplett ab. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro. Der Brandort ist für die Untersuchungen der Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Marburg sichergestellt. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bei den ersten Überprüfungen nicht.

