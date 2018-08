Auseinandersetzung unter Jugendlichen - Kripo sucht helfenden Zeugen

Marburg-Biedenkopf - Marburg

Am Dienstag, 28. August, gegen 14.20 Uhr, geriet eine Frau bei einem Unfall unter einen Linienbus und starb. Unfallort war die Bushaltestelle gegenüber dem Marburger Südbahnhof in der Frauenbergstraße/Höhe Karl-Theodor-Bleek-Platz. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete zur Rekonstruktion des bislang nicht feststehenden Unfallhergangs die Hinzuziehung eines Kraftfahrzeugsachverständigen an. Die Identifizierung der Verstorbenen dauert derzeit noch an.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten dringend darum, dass sich bislang noch nicht polizeilich bekannte Zeugen des Unfallhergangs melden. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Der 36-jährige Busfahrer erlitt einen Schock. Der Notarzt, der Rettungsdienst und der Kriseninterventionsdienst kümmerten sich um den Busfahrer, die Fahrgäste und die umstehenden Passanten. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Fahrgäste des Busses unverletzt.

Die Frauenbergstraße ist nach wie vor gesperrt. Der Fahrzeug- und Busverkehr ist umgeleitet, eine Zufahrt zum Südbahnhof darüber derzeit nicht möglich. Der Südbahnhof ist zu Fuß erreichbar, der Bahnverkehr ist nicht betroffen.

Nicolai Wolf, Staatsanwalt und Pressesprecher

Martin Ahlich; Pressesprecher der Polizei

--- bei neuen Erkentnissen wird nachberichtet! ---

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43648 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43648.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Raiffeisenstraße 1 35043 Marburg Telefon: 06421-406 120 Fax: 06421-406 127

E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de/ppmh