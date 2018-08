Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Einbrecher im Wald; Opel Adam verkratzt; Kraftstoffdiebe unterwegs; Unfallflucht in der Oberrospher Straße

Marburg-Biedenkopf - Wallau - Einbrecher im Wald

Wahrscheinlich zwischen 12 Uhr am Sonntag und 21 Uhr am Montag, 27. August, waren Einbrecher im Rosbach-Wald am Werk. Sie brachen eine Jagdhütte und eine gegenüber stehende Scheune auf und durchsuchten die Gebäude. Dabei verursachten der oder die Täter Sachschäden an Vorhängeschlössern, mehreren Türen und einem Fenster. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Definitiv fehlt ein Gasbrenner, allerdings steht das Ausmaß der Gesamtbeute noch nicht sicher fest. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach - Opel Adam verkratzt

Am Dienstag, 28. August verkratzte ein noch unbekannter Täter in der Ferdinand-Köhler-Straße einen blau-lila farbigen Opel Adam und verursachte damit einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Das Auto parkte in Höhe des Anwesens Nr. 35. Kratzer befinden sich auf der Motorhaube und am Kotflügel vorne rechts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gladenbach, Tel. 06462/9168130.

Hartenrod - Kraftstoffdiebe unterwegs

In Bad Endbach Hartenrod waren zwischen 17 Uhr am Montag und 18 Uhr am Dienstag Kraftstoffdiebe unterwegs. Sie brachen auf dem Schotterparkplatz in der Hauptstraße den Tankdeckel eines grauen Ford Focus auf, zapften daraus aber offenbar keinen Sprit ab. Aus einem blauen Seat Ibiza allerdings fehlen mindestens 35 Liter Super-Benzin. Um an das Benzin zu kommen, bohrten der oder die Täter den Tank an und fingen den auslaufenden Kraftstoff dann auf. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Wer hat in der beschriebenen Zeit auf dem Schotterparkplatz oder in der direkten Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0 oder die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Reddehausen - Unfallflucht in der Oberrospher Straße

In der Oberrospher Straße stand ein Zaunpfosten aus Beton plötzlich im Weg eines noch unbekannten Fahrzeugs. Nach der Kollision stand der Zaunpfosten schief und vom verursachenden Fahrzeug gab´s kkeine Spur. Der Fahrer, der vermutlich die Oberrospher Straße vom Hohlweg zur Bernsdorfer Straße befuhr, verlor offenbar die Kontrolle, kam nach links von der Straße ab und beschädigte den Zaunpfosten des Grundstücks Oberrospher Straße 2. Ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Die Unfallflucht war am Dienstag, 28. August, zwischen 07 und 19 Uhr. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat etwas gehört und kann mit dem Geräusch ein Fahrzeug in Verbindung bringen? Wer kann Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben? Wo steht ein Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden, der von einem Pfosten stammen könnte? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

