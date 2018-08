Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Gärten verwüstet; Eingangstür beschmiert; Ärger mit Ladendieben; Kradfahrer stürzt; Unfallflucht Am Heier

Marburg-Biedenkopf - Biedenkopf - Gärten verwüstet - Einbrecher im Naherholungsgebiet "Am Grauen Stein"

Die Feststellung der Einbrüche in Gartenhütten in dem Freizeitgelände in der Verlängerung der Hüttenstraße und des Sennerwegs war am Donnerstag, 30. August, gegen Mittag. Die Tatzeit steht nicht sicher fest, sie könnte länger zurückliegen, aber auch durchaus in der vorangegangenen Nacht gewesen sein. Der oder die Täter haben zwei angrenzende Gärten regelrecht verwüstet und teils brachiale Gewalt angewandt. In einem Garten waren die Gartenhütte und ein Geräteschuppen durchwühlt und die Dachrinne beschädigt. Vermutlich standen die Gebäude auf. Ob hier etwas fehlt steht noch nicht fest. Mehr Schaden entstand im anderen Garten. Das Gartentor, eine als Holzlager dienende Blechhütte, die Fensterläden der Hütte und die Tür zur Hütte waren mit brachialer Gewalt aufgebrochen, Gegenstände, die auf dem Grundstück standen mutwillig zerstört. So lag eine Gartenliege im Teich, die Dachrinne war abgerissen, der Wasserhahn des Regenwassertanks beschädigt und ein Solarpanel für die Stromversorgung der Teichpumpe zerstört. Letztendlich fehlen diverse Werkzeuge und eine Kettensäge. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0 oder die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg - Eingangstür mit Hakenkreuz beschmiert

Am Donnerstag, 30.August, beschmierten Unbekannte zwischen 04 und 15 Uhr im Barfüßertor die Eingangstür eines Burschenschaftshauses mit einem Hakenkreuz. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen wegen dieser Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf/Neustadt - Ärger mit Ladendieben

Am Mittwoch und Donnerstag (29/30. August) kam es in Stadtallendorf und Neustadt zu Ladendiebstählen mit unterschiedlichen Folgen. Ein Ladendieb flüchtete, einer muss sich wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch verantworten, bei einer Tat nahm die Polizei eine Anzeige wegen des Diebstahls und zwei weitere wegen angeblich wechselseitiger Körperverletzung auf und ein mutmaßlicher Täter landete in einem psychiatrischen Krankenhaus. Mittwochfrüh, um kurz nach 09 Uhr, steckte sich ein Mann drei Getränke im Gesamtwert von knapp unter 5 Euro in seinen schwarz/grauen Camouflage-Rucksack und verließ den im Edeka-Markt in der Straße des 17. Juni in Stadtallendorf, ohne zu bezahlen. Die Fahndung nach dem 25 bis 30 Jahre alte, dunkelhäutige Mann mit enger schwarzer Hose, weißem T-Shirt, schwarzer Jacke und grauen Nike Sneaker blieb erfolglos. Die Ermittler erhoffen sich aber eine Identifizierung durch sichergestellte Videoaufnahmen. Am gleichen Tag ging es um kurz nach 15 Uhr im Rewe-Markt n der Herrenwaldstraße in Stadtallendorf weiter. Ein 17-Jähriger ließ sich zwei Packungen Zigaretten aushändigen und bezahlte sie dann nicht. Er hatte sie bei der anschließenden Kontrolle allerdings auch nicht mehr bei sich, weil er die Ware mitsamt seiner Gürteltasche nach Zeugenaussagen an eine Frau weitergegeben hatte. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen und einem Marktangestellten. Hierzu liegen unterschiedliche Aussagen vor. Am Donnerstag, 30. August war die Polizei zwischen 19 und 20 Uhr fast zeitgleich in Edeka-Märkten in Stadtallendorf in der Straße des 17. Juni und in Neustadt in der Hindenburgstraße im Einsatz. In Stadtallendorf stand ein 33-Jähriger unter Beobachtung, der trotz Hausverbots den Markt betreten hatte. Tatsächlich fiel der Mann erneut wegen Ladendiebstahls auf. Er steckte zwei Mini-Flaschen Schnaps in die Jackentasche und wollte, ohne zu zahlen gehen. Die Marktmitarbeiter verhinderten das und übergaben den Mann der Polizei. Gravierender und folgenreicher war der Fall in Neustadt. Ein 41 Jahre alter Mann legte einen Teil seiner Waren auf das Kassenband, ließ aber andere Ware in seinem Rucksack. Der ausschließlich französisch sprechende Mann reagierte auf ein Ansprechen sofort sehr aggressiv, sodass man die Eingangstür verschloss, um eine Flucht zu verhindern. Der Mann beschädigte diese Tür durch Tritte, beleidigte und bedrohte im Weiteren Marktangestellte und die Polizei und versuchte auch immer wieder jeden, der sich mit ihm befasste, anzuspucken. Die Polizei nahm ihn letztlich mit und musste ihn schließlich in ärztliche Obhut in ein psychiatrisches Krankenhaus übergeben, wo seine Aggressivität bis in die Nacht nicht abebbte. Die Ermittlungen gegen den Mann wegen Ladendiebstahl, Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und versuchte Körperverletzung dauern an.

Runzhausen - Kradfahrer stürzt - Zwei Verletzte - hoher Schaden

In einer Kurve auf der B 454 zwischen Runzhausen und Holzhausen stürzte ein 55 Jahre alter Kradfahrer. Seine Triumpf rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden weißen Ford C-Max. Am Ford entstand ein Frontschaden in Höhe von mindestens 3500 Euro. Der 63-jährige Fahrer aus Gladenbach erlitt leichte Verletzungen, musste im Gegensatz zu dem in Wiesbaden lebenden Kradfahrer aber nicht ins Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmer barg das total beschädigte Motorrad. Der Schaden am Krad beträgt mindestens 8000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 30. August, gegen 15.15 Uhr.

Weimar - Unfallflucht Am Heier - Sattelzug beschädigt Holzzaun

Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte ein Sattelzug mitsamt Tiefladeanhänger in der engen Straße und beschädigte dabei den Holzzaun des Anwesens Am Heier 32. Der Lastwagenfahrer fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 12400 Euro zu kümmern. Etwaige noch unbekannte Zeugen des Unfalls vom Donnerstag, 30. August, zwischen 11.30 und 13 Uhr, werden gebeten, sich bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 zu melden.

Martin Ahlich

