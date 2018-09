Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Kellerbrand - Fünf Personen leicht verletzt;

Cölbe: Bargeld im vierstelligen Bereich erbeutete ein unbekannter Mann am späten Freitagabend, 31. August bei dem Überfall auf den Angestellten eines Getränkemarktes in der Industriestraße. Der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Täter bedrohte den Mitarbeiter gegen 22.25 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Beute zu Fuß über eine Wiese in grobe Richtung Zimmermannstraße/Riedstraße Der Angestellte kam mit dem Schrecken davon. Der Tatverdächtige sprach akzentfrei Deutsch, ist zirka 190 cm groß, schlank und war komplett schwarz gekleidet. Die Kriminalpolizei hofft nun darauf, dass der Verdächtige vor oder nach dem Geschehen aufgefallen ist. Daher bittet die Polizei um Mithilfe: Wem sind vor oder nach der Tat verdächtige Personen/Fahrzeuge rund um den Markt aufgefallen? Wer hat vor dem Überfall auf dem Parkplatz Personen wahrgenommen, die sich verdächtig verhalten haben? Wer hat nach dem Überfall eine schnell laufende Person rund um den Markt oder im Bereich Zimmermannstraße/Riedstraße gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

