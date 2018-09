Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Polizeioldtimer Museum Marburg öffnet nochmals | Vorletzter Öffnungstermin in diesem Jahr am 9. September

Marburg-Biedenkopf - Am Sonntag, 9. September, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, bietet sich in diesem Jahr noch einmal die Gelegenheit der Museumsbesichtigung. Auf über 90 Polizeioldies ist die Sammlung der Marburger Polizisten zwischenzeitlich angewachsen, darunter teilweise einmalige Exponate.

Nach dem spektakulären Sommerfest Anfang August kann man in dem einzigartigen Marburger Museum noch einmal mobile Kulturgeschichte live erleben. Viele Zehntausend Besucher haben seit seiner Öffnung im Jahr 2003 schon davon Gebrauch gemacht und waren begeistert. Die liebevoll gepflegten Polizeifahrzeuge, angefangen vom BMW "Barockengel", bekannt aus der Polizeiserie "Isar 12", bis hin zum eindrucksvollen Wasserwerfer, sind in zwei Hallen und einer Freifläche ausgestellt und laden die Besucher zum Sich einmal Zeit lassen ein. Natürlich ist jedes der Fahrzeuge ausführlich mit einer Schautafel beschrieben, so dass sich jeder Besucher detailliert über jedes einzelne informieren kann. Verweilen kann man auch im schicken Vereinsheim, dort kann sich zudem Jede/r ausreichend "stärken". Eine Mitmachaktion für Kinder ist zudem vorgesehen.

Ferner haben sich schon wieder einige private Oldtimerbesitzer zu diesem Öffnungstermin angemeldet, die ihre Schätzchen ins Marburger Museum ausfahren möchten und damit für eine zusätzliche Attraktion sorgen. Mit dabei ist der Alt-Audi-Stammtisch Südwestfalen, der mit ca. zehn Oldies nach Marburg kommt.

Apropos Audi, der Audi 100 aus dem Polizeioldtimer Museum war im letzten Monat zu Filmaufnahmen in Hamburg und Köln. Er wird im nächsten Jahr gleich mehrfach auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Zunächst im Horror-Thriller "Der Goldene Handschuh", in dem der bekannte Regisseur Fatih Akin die Geschichte des Hamburger Frauenmörders Fritz Honka verfilmt. Weiterhin im Rahmen der Kinoverfilmung der beliebten Kinder- und Jugendbuchreihe DIE DREI !!! Dem ersten Fall der Nachwuchs-Detektivinnen Franzi, Kim und Marie. Man darf gespannt sein!

Im September und Oktober wird der Jugendroman-Besteller "Die Wolf-gäng" von Wolfgang Hohlbein vor allem in Marburg und Alsfeld gedreht. Wir werden mit einem Oldie dabei sein", verrät Museumssprecher Eberhard Dersch.

Im Mittelpunkt des Museums stehen die zumeist einmaligen historischen Polizeifahrzeuge des Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e. V., diese gehören zwischenzeitlich zur größten Sammlung von Polizeifahrzeugen in ganz Deutschland. Einige von ihnen waren schon in bekannten Fernseh- und Kinofilmen zu sehen, wie z. B. dem "Baader Meinhof Komplex" oder "Der NANNY".

Übrigens, den Besuchern bietet sich in diesem Jahr nur noch eine Möglichkeit dieses außergewöhnliche Museum zu besichtigen und zwar am 7. Oktober, dann voraussichtlich mit einem weiteren Neuzugang. Der Eintritt ist frei, ein Besuch lohnt sich sicherlich.

Das Museum befindet etwas außerhalb von Marburg, an der Kreisstraße 69, Verlängerung der Cyriaxstraße des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar, der Eintritt ist frei. Infos über das Museum mit vielen Bildern, u. a. auch zum Sommerfest, sowie einer Anfahrtsskizze findet man auf www.polizeioldtimer.de.

