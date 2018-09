Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Positiver Test auf Kokain;Rempler am Rheumazentrum;Seitenscheibe eingeschlagen;Unbekannte hinterlassen politische Botschaft;Mazda angefahren;Weißer Lieferwagen an Unfall beteiligt?;

Marburg-Biedenkopf - Positiver Test auf Kokain

Stadtallendorf: Bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt ergaben sich am Donnerstagnachmittag, 20. September aufgrund der Pupillenreaktion erste Hinweise auf einen Drogenkonsum des Fahrers. Der durchgeführte Vortest verlief positiv auf Kokain. Der Mann im mittleren Alter musste anschließend mit zur Blutprobe.

Rempler am Rheumazentrum

Bad Endbach: Vorne rechts touchierte ein Unbekannter am Mittwoch, 19. September zwischen 16.45 und 17.15 Uhr in der Sebastian-Kneipp-Straße einen weißen Jeep Grand Cherokee. Als der Eigentümer seinen Wagen auf dem Parkplatz abstellte, stand ein dunkler Kleinbus der Marke Citroen daneben. Derzeit steht allerdings nicht fest, ob dieser Wagen etwas mit dem Geschehen zu tun hat. Der Schaden beträgt 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Seitenscheibe eingeschlagen

Marburg: In der Straße Pilgrimstein schlug ein Unbekannter am Donnerstag, 20. September, zwischen 19.30 und 21 Uhr, die Seitenscheibe eines schwarzen Renault Megane ein. Der Dieb schnappte sich den auf dem Beifahrersitz abgelegten Rucksack samt Inhalt und machte sich aus dem Staub. Die Polizei weist immer wieder darauf hin: Sichtbar im Wagen deponierte Wertgegenstände ziehen potentielle Diebe an. Legen Sie diese Gegenstände daher im Kofferraum ab. So schaffen Sie keine unnötigen Anreize. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unbekannte hinterlassen politische Botschaft

Biedenkopf: In der Georg-Kramer-Straße schmierten Unbekannte gleich an zwei Geschäftsfassaden die Botschaft "Merkel muss weg". Bei dem Vorgehen der Täter zwischen Samstag, 15. September, 20 Uhr und Montag, 17. September, 6 Uhr entstand ein Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an das Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Mazda angefahren

Marburg-Michelbach: Einen beachtlichen Schaden von 2500 Euro hinterließ ein Unbekannter am Dienstag, 18. September auf einem Firmenparkplatz im Görzhäuser Weg. Der Autofahrer fuhr zwischen 8 und 19 Uhr vorne links gegen einen grauen Mazda und verließ anschließend die Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Weißer Lieferwagen an Unfall beteiligt?

Marburg: In der Straße "Bei St. Jost" krachte ein Autofahrer zwischen Samstag, 15. September, 9.30 Uhr und Sonntag, 16. September, 16 Uhr wahrscheinlich beim Rückwärtsfahren gegen die Fahrertür eines blauen Daimler Benz. Der Schaden beträgt knapp 2700 Euro. In der Zeit standen zwei weiße Lieferwagen in Nähe des beschädigten Fahrzeuges. Die Polizei schließt ein Zusammenhang mit dem Unfall derzeit nicht aus. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfall am Kreisel - Fahrerin leicht verletzt

Biedenkopf: Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Schulstraße übersah eine 45-jährige Opel-Fahrerin einen 28 Jahren alten Mann, der mit einem BMW unterwegs war. Bei der Kollision am Donnerstag, 20. September um 20.45 Uhr erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie wurde vorsorglich von einem Rettungswagen zur Behandlung in die Uni-Klinik gebracht. Der Schaden beträgt 1200 Euro.

Mofa gestohlen

Biedenkopf-Eckelshausen: Eine silberfarbene Kreidler im Wert von 1900 Euro stahlen Unbekannte zwischen Sonntag, 1. Juli und Montag, 17. September in der Kirchstraße. Das Zweirad stand bis zu seinem Verschwinden in einem ehemaligen Bürogebäude. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

