Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Einbruch in Gaststätte;Kollision beim Auffahren auf B 3 - Blauer Pkw gesucht;Es geht immer weiter - Blutentnahme nach Drogenvortest;Attacke in der Mensa;Hakenkreuze auf Asphalt gesprüht;

Marburg-Biedenkopf - Einbruch in Gaststätte

Ebsdorfergrund-Roßberg: Bargeld erbeuteten Einbrecher zwischen Dienstag, 25. September, 22.45 Uhr und Mittwoch, 26. September, 7 Uhr in der Roßberger Straße. Die Unbekannten drangen gewaltsam in eine Gaststätte ein, durchwühlten im Schankraum eine Schublade und brachen ein Sparkästchen sowie eine Musikanlage auf. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kollision beim Auffahren auf B 3 - Blauer Pkw gesucht

Marburg-Wehrda/ Bundesstraße: An der Anschlussstelle Wehrda fuhr ein bis dato unbekannter Mann am Dienstagabend, 25. September gegen 19.30 Uhr auf die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Kirchhain auf. Dabei übersah er den Wagen einer 50-jährigen Golf-Fahrerin und fuhr in die rechte Fahrzeugseite. Nach dem Geschehen, das sich im Baustellenbereich der B 3 ereignete, fuhr der Mann noch kurz hinter dem Golf her, hupte bei dem anschließenden Überholmanöver und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Der mutmaßliche Unfallverursacher war mit einem Pkw, blaumetallic, unterwegs. Eine nähere Beschreibung liegt der Polizei nicht vor. Der Wagen dürfte vorne links eine Beschädigung aufweisen. Der Schaden an dem Golf beläuft sich auf 2500 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Es geht immer weiter - Blutentnahme nach Drogenvortest

Stadtallendorf: Ein Drogenvortest auf Cannabis verlief am späten Mittwochabend, 26. September bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt positiv. Die junge Fahrerin durfte nach einer Blutentnahme wieder gehen. Das noch ausstehende Ergebnis der Blutuntersuchung wird darüber entscheiden, ob und in welchen Umfang strafrechtliche Konsequenzen zu erwarten sind.

Attacke in der Mensa

Marburg: Rabiat ging ein bis dato Unbekannter am Mittwochnachmittag, 26. September im Kassenbereich der Mensa am Erlenring ans Werk. Der Mann mit kräftiger Figur schlug um 15.15 Uhr zunächst gegen Besteckkästen und warf sein Tablett anschließend auf das Transportband. Eine Mitarbeiterin sprach den aggressiven Zeitgenossen auf sein Verhalten an. Der stürmte auf die 50-Jährige zu und versetzte ihr einen Stoß gegen die Schulter. Die Frau krachte gegen einen Metallmülleimer und verletzte sich dabei leicht. Der mutmaßliche Täter flüchtete danach zu Fuß in Richtung Kino. Er ist etwa 30 Jahre alt, zirka 180 cm groß und hat ein auffallend rotes Gesicht. Bekleidet war er mit einem grünen Strick-Pulli, einer Jeans sowie einer grünen Baseballmütze. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Hakenkreuze auf Asphalt gesprüht

Marburg: Pinkfarben sind die vier Hakenkreuze, die ein Unbekannter zwischen Freitag, 21. September und Mittwoch, 26. September auf den Asphalt sprühte. Die Tatorte befinden sich im Bachweg, im Gladenbacher Weg kurz vor der Herrmannstraße, auf dem Parkplatz Aquamar in der Sommerbadstraße sowie in der Haspelstraße. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an das Staatsschutzkommissariat der Kripo Marburg, Tel. 06421- 4060.

BMW Kombi angefahren

Marburg: Auf dem Parkplatz der Stadtwerke "Am Krekel" fuhr ein Unbekannter am Mittwoch, 26. September beim Ein- oder Ausparken gegen einen grauen BMW Kombi. Bei dem Vorfall zwischen 4.30 und 13.30 Uhr entstand vorne rechts ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421 - 4060.

Zwei Unfallorte möglich

Marburg/Niederwalgern: Ein Autofahrer beschädigte zwischen Sonntag, 23. September, 17 Uhr und Dienstag, 25. September, 9.30 Uhr einen grauen VW UP und verursachte einen Heckschaden in Höhe von 800 Euro. Als Unfallstelle kommen der Parkplatz der Gesamtschule in Niederwalgern in der Schulstraße oder die Alte Kasseler Straße in Marburg infrage. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421 - 4060.

Rempler auf Parkdeck

Marburg: Auf dem Rewe-Parkplatz am Erlenring, oberstes Parkdeck, touchierte ein Unbekannter am Mittwoch, 26. September zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr einen schwarzen Mercedes-Kleinbus. Der Schaden hinten links beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421 - 4060.

