Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf;Einbruch entpuppt sich als versuchter Raubüberfall;

Marburg-Biedenkopf - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf;

Einbruch entpuppt sich als versuchter Raubüberfall - Ermittlungen gegen vier Beschuldigte (Bezug: Pressemeldung vom 5. September unter der Überschrift "Einbrecher-Duo flüchtet")

Stadtallendorf: Anfang September berichtete die Polizei über einen versuchten Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Herrenwaldstraße. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln mittlerweile gegen zwei Männer und zwei Frauen wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes. Gegen die vier Beschuldigten besteht ein dringender Tatverdacht, in unterschiedlicher Weise an dem Geschehen beteiligt gewesen zu sein. Ein Mann sitzt in Untersuchungshaft. Ziel des versuchten Überfalls waren nach derzeitigen Erkenntnissen die Tageseinnahmen des Marktes.

Am Dienstagabend, 4. September betraten zwei Maskierte gegen 23.50 Uhr über die angelehnte Tür des Getränkemarktes das Gebäude und lösten kurz danach einen Alarm aus. Das Duo flüchtete ohne ein weiteres Vorgehen und ließ dabei einen dunklen Turnbeutel zurück. Die Polizei veröffentlichte daraufhin eine Meldung, um Hinweise auf die Verdächtigen und den aufgefundenen Turnbeutel zu erlangen. Zeugen meldeten sich allerdings nicht. Bei der Auswertung von Beweismitteln wurde deutlich, dass einer der beiden Täter in der Nacht eine Schusswaffe mit sich führte. Die intensiven Ermittlungen führten zunächst zu einer 22-Jährigen aus dem Ostkreis. Beamte der Kriminalpolizei nahmen sie am Freitag, 7. September vorläufig fest. Die junge Frau räumte ein, an der Planung des Überfalls beteiligt gewesen zu sein. Weitere Nachforschungen brachten die Ermittler dann auf die Spur der beiden Männer, die zur Tatzeit maskiert in den Markt eindrangen. Beamte der Kriminalpolizei aus Nordrhein-Westfalen nahmen die beiden 23-jährigen Männer am 21. September in Iserlohn vorläufig fest und durchsuchten mit einem richterlichen Beschluss deren Wohnungen.

Dabei wurden Teile der bei der Tat getragenen Kleidung, die Maskierung, sowie die benutzte Schreckschusswaffe sichergestellt. Einer der Männer wurde dem zuständigen Haftrichter in Iserlohn vorgeführt. Der verkündete den bereits vom Amtsgericht Marburg erlassenen Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr.

Im Nachgang konnte eine 22 Jahre alte Frau aus dem Märkischen Kreis ermittelt werden, die den Fluchtwagen bei dem versuchten Überfall in Stadtallendorf steuerte.

Bis auf den mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt einsitzenden Mann befinden sich alle weiteren Beschuldigten auf freiem Fuß. Das Quartett ist in weiten Teilen geständig. Weitere Auskünfte in dem Verfahren erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290221.

Nicolai Wolf (Staatsanwalt und Pressesprecher)

Jürgen Schlick (Pressesprecher der Polizei)

