Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Marburg-Biedenkopf - Drogentest zweimal positiv

Angelburg-Frechenhausen: Am späten Montagabend, 1. Oktober zogen die Beamten in der Ortsmitte einen 30-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr. Aufgrund der festgestellten Ausfallerscheinungen führten die Ordnungshüter einen Drogenvortest durch, der gleich auf zwei verbotene Substanzen anschlug. Nach einer Blutentnahme durfte der Mann wieder gehen. Eine Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt.

Reaktion der Pupillen verrät Fahrerin

Stadtallendorf: Für eine junge Frau endete am späten Montagabend, 1. Oktober die Autofahrt auf der Polizeistation. Die Ordnungshüter kontrollierten die Fahrerin kurz vor Mitternacht in der Kernstadt. Aufgrund der Pupillenreaktion veranlassten die Beamten einen Drogenvortest, der positiv verlief. Der Überprüfung folgte eine Blutentnahme.

Zeugen nach Unfall vor Landratsamt gesucht

Marburg: Mit einer weißen "Stretchlimousine" war ein bis dato Unbekannter am Freitag, 28. September auf dem Parkplatz des Landratsamtes in der Straße "Im Lichtenholz" unterwegs. Laut Zeugen touchierte der Fahrer um 11.25 Uhr einen geparkten, orangefarbenen Peugeot hinten rechts und kümmerte sich nicht weiter um den Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zu dem Fahrer des überlangen Fahrzeuges machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dieb greift zu

Marburg: Eine Austauschstudentin dürfte den Besuch einer Gaststätte in der Reitgasse wohl nicht in guter Erinnerung behalten. Die junge Frau ließ in der Nacht auf Dienstag, 2. Oktober ihre Handtasche nur für kurze Zeit aus den Augen. Ein Unbekannter griff gegen 00.50 Uhr hinein und stahl den Ausweis sowie Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Fußgängerin leicht verletzt - Fahrer fährt weiter- Polizei sucht Zeugen

Lahntal-Goßfelden Nur leichte Verletzungen am Fuß erlitt eine 46-Jährige am Montag, 1. Oktober an der Kreuzung Siegener Straße/Lindenstraße. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines braunen bzw. goldfarbenen Pkws. Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann kam mit seinem Pkw aus Richtung Sterzhausen und bog nach Angaben der Verletzten um 13 Uhr von der Siegener Straße in die Lindenstraße ab. Dabei fuhr er über den Fuß der Frau, die die Straße an der Fußgängerampel überquerte. Nach einem kurzen Wortwechsel fuhr der Mann mit seinem Wagen weiter. Er ist etwa 180 cm groß, hat kürzere, graue Haare und trug eine schwarze Jacke. Mehrere Autofahrer sollen den Unfall beobachtet haben, hielten aber nicht an. Eine ärztliche Versorgung der Fußgängerin vor Ort war nicht erforderlich. Die Ampelanlage an der Kreuzung ist für Fußgänger in der Lindenstraße und abbiegende Fahrzeuge auf der Siegener Straße zeitgleich auf Grünlicht geschaltet. Mit einem orangefarbenen Warnlicht wird auf querende Fußgänger hingewiesen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem braunen Pkw machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421-4060.

Brennholz fängt Feuer

Biedenkopf-Engelbach: Brennholz, das neben einem Ofen im Keller abgelegt war, ging am Montag, 1. Oktober in einem Wohnhaus in Flammen auf. Der Wohnungsinhaber versuchte die Flammen im Keller vergeblich mit einem Gartenschlauch zu löschen. Das erledigte im Anschluss die alarmierte Feuerwehr. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen kommt fahrlässiges Handeln für die Brandentstehung gegen 13 Uhr in Betracht.

Heuballen gestohlen

Gladenbach: Vier Rundballen aus Heu stahlen Unbekannte zwischen Samstag, 22. September und Dienstag, 25. September aus einer Reitanlage in der Hoherainstraße. Die Diebe schnappten sich die Ballen im Wert von zirka 100 Euro aus einem Unterstand und transportierten die Beute wahrscheinlich mit einem Kleinlaster oder Pkw mit Anhänger ab. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Gladenbach, Tel. 06462- 9168130.

