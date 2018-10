Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Polizeioldtimer Museum Marburg öffnet letztmals | Öffnungstermin am Sonntag, 7. Oktober | weiterer Neuzugang

Marburg-Biedenkopf - Am Sonntag, 07. Oktober, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, bietet sich in diesem Jahr die letzte Möglichkeit der Museumsbesichtigung. Über 90 Fahrzeuge umfasst die Sammlung der Marburger Polizisten zwischenzeitlich, darunter befinden sich teilweise einmalige Exponate, ein neues kommt hinzu.

Einige der Polizeioldies aus dem Marburger Museum waren zuletzt mehrfach zu Filmaufnahmen unterwegs, unter anderem auch in Mittelhessen. So kam der VW Käfer in Braunfels und Alsfeld für die Verfilmung des beliebten Kinderbuches "Die Wolf-Gäng" zum Einsatz. Zudem werden zwei Oldies beim "Tag der kulturellen Vielfalt" am Tag der Deutschen Einheit vor der Stadthalle Marburg (Erwin-Piscator-Haus) zu bewundern sein.

Wer die historischen Polizeifahrzeuge aus der einzigartigen Marburger Sammlung noch einmal aus der Nähe bewundern will, hat nur noch eine Gelegenheit in diesem Jahr. Unter dem Motto: "Mobile Kulturgeschichte live erleben" öffnet das Marburger Museum an diesem Sonntag nochmals seine Pforten. Viele Zehntausend Besucher nutzten bisher diese außergewöhnliche Möglichkeit seit der Öffnung im Jahr 2003.

Die liebevoll gepflegten historischen Polizeifahrzeuge der Marburger Museumsmacher, angefangen von einem außergewöhnlichen Fiat 500 bis hin zum Panzerwagen sind in zwei Hallen und einer Freifläche ausgestellt und laden die Besucher zum Verweilen ein. Natürlich ist jedes der Fahrzeuge ausführlich mit einer Schautafel beschrieben, so dass sich jeder Besucher detailliert über jedes einzelne informieren kann. Ausruhen und "stärken" kann man sich zudem im schicken Vereinsheim. Im Mittelpunkt des Museums stehen die zumeist einmaligen historischen Polizeifahrzeuge des Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e. V., diese gehören zwischenzeitlich zur größten Sammlung von Polizeifahrzeugen in ganz Deutschland.

Neuzugang im Museum

Ein weiteres Fahrzeug ergänzt nun die Sammlung, ein originaler Streifenwagen VW Passat der Baureihe B2 (Typ 32 B) aus dem Jahr 1986. "Er war ehemals beim Polizeipräsidium Köln eingesetzt und kommt aus einem Nachlass eines privaten Sammlers in die Sammlung des 1. Deutschen Polizeioldtimer Museums Marburg", freut sich Museumsprecher Eberhard Dersch über den Neuzugang.

Sicherlich kommen auch wieder einige private Oldtimerbesitzer zu diesem letzten Öffnungstermin in diesem Jahr und sorgen damit für eine zusätzliche Attraktion.

Übrigens, die nächste Möglichkeit zur Besichtigung wird sich erst Mitte April nächsten Jahres ergeben, denn das Museum geht in die Winterpause. Daher sollten Interessierte diese letzte Möglichkeit nochmals nutzen.

Das Museum befindet etwas außerhalb von Marburg, an der Kreisstraße 69 in Richtung Cyriaxstraße (Cyriaxstraße) des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar, der Eintritt ist frei. Infos zum Museum mit vielen Bildern sowie einer Anfahrtsskizze findet man auf www.polizeioldtimer.de.

Weitere Infos zum Polizei-Streifenwagen VW Passat C:

Von 1980-1988 produzierte Volkswagen über 4,5 Millionen Exemplare des VW Passat der Baureihe B2 (Typ 32 B). Der Passat B2 war in den Modellvarianten Stufenheck-Limousine, als Fließheckvariante und Kombifahrzeug erhältlich und bei der Polizei in Deutschland zahlreich vertreten. Dieser VW Passat C war von 1986-1996 als Streifenwagen beim Polizeipräsidium Köln eingesetzt. Anschließend abgerüstet und in Privatbesitz verkauft, wechselte es mehrfach den Besitzer, bis er von einem Sammler erworben und wieder originalgetreu als Streifenwagen der Polizei Nordrhein-Westfalen aufgebaut wurde. 2018 erfolgte die Übergabe dieses Streifenwagen aus einem Nachlass in die Sammlung des 1. Deutschen Polizeioldtimer Museums Marburg und somit der Erhalt als original Kölner Streifenwagen der 1980er Jahre.

Technische Daten des VW Passat, Typ 32 B: Baujahr 1986, Antriebsart 1,8 L Ottomotor/ 4 Zylinder mit 90 PS, Automatik, Höchstgeschwindigkeit 168 km/h, Sonderausstattung: Sondersignalanlage Hella RTK 3, Funkanlage

