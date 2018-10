Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf / ...

Roller umgeworfen;Dieb klaut Spendenbox;Diebe auf Friedhof;Dieb lässt Vorderrad zurück;Penis an Hauswand gesprüht;Bordwand von Anhänger löst sich- Unfall endet glimpflich;

Marburg-Biedenkopf - Roller umgeworfen

Marburg: Am Pilgrimstein in Nähe des Parkhauses warfen Unbekannte zwischen Freitag, 29. September, 21 Uhr und Samstag, 29. September, 9 Uhr einen schwarzen Roller Piaggio um. Die Rowdys verursachten einen Schaden von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dieb klaut Spendenbox

Gladenbach: Nur noch als dreist kann man das Vorgehen eines Unbekannten am Dienstag, 2. Oktober zwischen 13.30 und 13.45 Uhr in einem Markt in der Adolf-Theis-Straße bezeichnen. Der Dieb stahl eine im Kassenbereich aufgestellte Spendenbox, die mit einem geringen Geldbetrag gefüllt war. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Gladenbach, Tel. 06462- 9168130.

Diebe auf Friedhof

Steffenberg-Niedereisenhausen: Aus der Vorhalle der Friedhofskapelle stahlen Unbekannte zwischen Freitag, 21. September und Dienstag, 25. September sieben Blumenschalen, die Angehörige dort für eine Beerdigung abgestellt hatten. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Dieb lässt Vorderrad zurück

Marburg: Am Hauptbahnhof stahl ein Unbekannter zwischen Samstag, 29. September, 15.15 Uhr und Montag, 1. Oktober, 10.45 Uhr ein grün/schwarzes Mountainbike "Cube Sharp" im Wert von 450 Euro. Das an einem Fahrradständer angekettete Vorderrad ließ der Dieb zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Penis an Hauswand gesprüht

Marburg: Pinkfarben ist der Penis, den Unbekannte zwischen Montag, 1. Oktober, 20 Uhr und Dienstag, 2. Oktober, 8 Uhr an eine Hauswand in der Lutherstraße sprühten. Durch das etwa 85 cm hohe und 58 cm breite Bildnis entstand an dem Gebäude der Burschenschaft ein Schaden von 200 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Bordwand von Anhänger löst sich- Unfall endet glimpflich

Marburg/Bundesstraße 3: Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen endete am Montagnachmittag, 1. Oktober glimpflich. Um 17.30 Uhr war ein 44 Jahre alter Mann mit seinem Renault samt Anhänger auf der B 3 in Fahrtrichtung Gießen unterwegs. Kurz hinter der Auffahrt Cölbe löste sich die Bordwand des Hängers und krachte auf den Asphalt. Ein nachfolgender Opel Corsa wurde durch Metallteile beschädigt. Bei starkem Verkehr fuhren zwei weitere Pkw (Audi Kombi und Opel Zafira) über die Trümmerteile. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro.

Jürgen Schlick

